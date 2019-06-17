导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：陈雪（中国资深美妆专家、网红）





随着韩流在中国的扩散，韩国艺人的美妆美容成为很多年轻人向往的对象。本期节目有请前来韩国调查和切磋美妆技术和最新情况的中国美妆专家陈雪，为我们介绍有关韩中美妆方面的交流情况。









南：首先请你自我介绍一下，好吗？

陈：大家好，我是从中国北京来的陈雪。我是一名美妆方面的职业者，也是个自媒体人，我在微博上有自己的博客，已经有上百万的粉丝。同时我也是个造型设计师，专门为艺人等做造型设计。还做美妆方面的教育，在专门美妆学校教授学生。我的一些学生已经成为中国网上的美妆网红。

南：你经常来韩国吗？韩国在你的眼里是怎样的一个国家? 给你怎样的印象呢？

陈：我经常访问韩国，大概每半年就会来一次，有的时候是参加一些业界的切磋交流活动。有的时候是受到一些韩国企业的邀请，为企业做一些产品等方面的宣传。韩国给我的印象很清洁，而且感觉人们也很注重自己的形象，尤其是女孩子皮肤都非常好，可以想象她们平时对自己的管理有多么用心。









南：作为专业人士, 你觉得韩国和中国的美妆方式以及美容美妆的文化有怎样的不同呢？韩国人的哪些美容美妆文化给你留下最深刻的印象呢？

陈：其实中、日、韩的美妆都很有特征，比如先说日本的吧。日本的化妆方式感觉就很注重可爱，韩国的化妆方式很注重自然，比如她们化妆的时候十分注意皮肤原本的体现，也就是说要展现好皮肤的样子。而中国的化妆就很多元化了，有的崇尚欧美形式，有的崇尚日式，但是近年来大家最喜欢的还是韩式，主要是受到韩国电视剧的影响吧。

南：你觉得韩国之所以可以在美容美妆方面发展得这么好, 原因是什么呢？

陈：首先感觉韩国人十分重视自己的形象，不管男女都是这样，因此久而久之就可以形成一个很庞大的美妆市场。美妆产业自然而然地就发展起来了。