韩美联合司令部截至2021年迁至平泽基地 青瓦台称将启动美军基地返还程序

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韩美联合司令部总部迁至驻韩美军平泽基地意味着美军龙山驻地时代的结束。在各方聚焦龙山基地返还时期之际，青瓦台表示将启动返还程序。





目前，龙山基地除韩美联合司令部等外，大部分已迁至平泽。第八军司令部、驻韩美军司令部已分别于2017和2018年迁至平泽，基地内中小学也在结束2018-2019学年课程后关闭。韩美联合司令部截至2021年迁往平泽基地后，龙山基地迁移将画上句号。由此，龙山基地的返还程序及时期便成为关注焦点。此前政府计划截至2027年完成龙山基地用地的公园建设。2019年启动土壤净化作业，2022年正式开始公园建设工程。但由于各方对环境污染治理费用存在不同意见，实质性返还协商未能展开，因此政府2027年为止建成公园的计划恐将延迟。8月30日，青瓦台称，决定年内启动龙山美军基地返还程序，并将尽早收回包括龙山基地在内的26处驻韩美军基地，其中，原州、富平、东豆川地区的4个基地因地处城市中心，当地政府强烈要求返还。





韩国政府突然宣布启动美军基地返还程序的意图备受关注。虽然政府表示此举并不包含政治意义，只是推动此前已在着手的事情，但仍有观点认为这是对美国政府的一种“反击”。自韩国政府决定废除《韩日军事情报保护协定》后，韩美矛盾日益激化。韩国打算借此机会施压美国，以期在驻韩美军防卫费分担谈判上累积筹码。但启动基地返还程序并不意味着马上便能实现实际返还，需完成制定计划、环境调查、治理污染等程序。韩国政府称，若驻韩美军基地内环境严重污染，将先承担治理费用，之后在防卫费分担谈判中要求补偿。