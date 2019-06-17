中国外长王毅访北引关注

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在美北对话陷入僵局之际，中国国务委员兼外长王毅访问北韩引起国内外的注目。





今年是中北建交70周年，王毅访北表面上看起来似乎是加强两国友谊、和平与交流合作，但也有观测认为，实际上双方就某些问题深入进行了讨论，王毅访北不能视为单纯礼仪上的访问，其访问目的或在于转达敦促美北对话的信息以及商讨金正恩访华等事宜。





目前，美北关系正逐渐疏远，对话几近陷入停顿。美北首脑板门店会晤后，一度形成很快就会重启工作协商的气氛，但协商迟迟未开。在这段时间里，北韩多次试射短程导弹进行武力挑衅，美国对北韩的态度也日渐强硬。上月27日，美国国务卿蓬佩奥谴责北韩为实施恶行的国家，而此前北韩外务相李勇浩称蓬佩奥为“毒草”，并称若想用制裁和北韩作对，将是大错特错。上月31日，北韩外务省第一副相崔善姬发表谈话时说，北韩对美北对话渐失期待，不能不对所有措施重新进行研讨。





每当美北对话受挫，北韩就采取接近中国的举措。北韩国务委员长金正恩已4次访华，与习近平商讨双方关心问题。今年4月，金正恩访俄，和普京总统保持了友好合作。目前，韩美日合作关系因韩日纷争受损，北中俄合作则大为加强。有分析认为，目前这种形势将有助于北韩对美国采取强硬态度，在同美国进行工作协商时占据有利地位。北韩此前将今年年底划定为美北对话的最后时限，且美国明年将迎来大选，与北韩的对话动力将减弱。中国外长王毅此次访北是否能将美北对话带入新局面，颇为引人注目。