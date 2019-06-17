打造小体积、高性能的空气净化器——韩国“Airtec”公司

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韩国企业的创新点子总能给全球经济带来新的变化。今天，我们将带领大家走进一家名为“Airtec”的空气净化器制造商。我们将与公司首席执行官朴宣映（音译：박선영）女士一道，聊一聊他们公司。

“Airtec”的意思是“空气技术”。正如公司名称一样，我们是空气相关产品的开发商和制造商。韩国“Airtec”公司成立于2013年，韩国的空气净化器市场以大型产品为主,但我们专注于小型产品。我们将迪士尼各种角色的不同颜色和有趣设计融入紧凑型空气净化器中，开拓新市场并实现市场上的主导地位。





人们惊讶地发现韩国“Airtec”公司的小型空气净化器设计精巧，与室内各种家居装饰品一样，它们适用于任何空间。它们明显不同于人们更熟悉的大型空气净化器产品。韩国“Airtec”公司的空气净化器激发了人们的好奇心，许多消费者在看到他们的独特产品时会立刻购买。





朴女士一直持有东芝在韩国的经销权，涉及空气净化器等小家电，已有10多年的时间。在这个过程中，她逐渐了解了消费者的需求。由于大型空气净化器市场已经饱和，朴女士认为应该满足消费者在任何地方使用小型空气净化器的需求。她于2013年成立了韩国“Airtec”公司，并在“每个房间都有一个空气净化器”的口号下开发了小型空气净化器。这种小型空气净化器是指针对10至13平方米的房间进行净化的空气净化器。便携式产品也可以用在车辆中。除了尺寸外，韩国“Airtec”公司还为消费者提供了另一个功能。





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将丰富多彩的角色设计应用到产品上，可以通过吸引消费者的兴趣来创造一个新的空气净化器市场，这些消费者大多是有一定品味的。韩国“Airtec”公司形成了自己的设计，并与迪士尼公司签署了授权协议，在其产品中展示世界知名的卡通形象。韩国“Airtec”公司的特色商品迅速吸引了消费者的注意力，推动了市场创新发展。当然，公司的成功还归功于其技术实力。





过滤器是空气净化器的关键零部件。为了确保过滤器的竞争力，韩国“Airtec”公司开发了永久静电“e-nano薄膜过滤器”，使用静电吸附空气中的污染物质，过滤后释放新鲜空气。这种过滤器的另一个优点是用户无需担心更换昂贵的过滤器，消耗成本往往是长期困扰空气净化器发展的问题。通常，过滤器在使用一段时间之后，在吸附污染物方面变得不太有效。但韩国“Airtec”公司的过滤器可以用水清洗，因此用户使用这款产品将实现更高效、更便捷、更低成本。凭借其小巧、美观和强大的空气净化功能，韩国“Airtec”公司被韩国国际贸易协会、韩国中小企业和创业企业部门以及韩国贸易投资振兴公社选为“E-Power 300”公司。他们还获得了首尔商务部门颁发的“Hi Seoul优秀产品奖”。韩国“Airtec”公司在国内和海外市场都处于领先地位。





为了在不断变化的市场中生存，韩国“Airtec”公司能够读懂消费者的需求。只有那些认真倾听消费者并提供全新价值和体验的公司才能够取得成功。韩国“Airtec”公司已经成功满足了小尺寸、高性能和独特设计三个需求，在空气净化器领域开辟了一条新的道路。未来，公司必将继续努力前行，为行业的发展指明正确的方向。