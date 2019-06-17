韩国应对日本经济报复

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8月28日，日本政府正式将韩国从可信赖的贸易伙伴“白名单”中删除，“白名单”上的贸易伙伴在出口程序中享受优惠待遇。这一措施实际上是日本对韩国的第二轮经济报复，此前日本从7月起已开始限制向韩国出口半导体产品3种关键原材料。今天，我们邀请到了韩国汉阳大学国际大学院的金光硕（音译：김광석）教授，与他共同聊一聊日本对韩国更严格的出口管制。





7月初，日本对半导体和显示器中使用的3种关键原材料出口实施限制，包括氟化氢和光刻胶。现在韩国又失去了“白名单”待遇，除食品和木材外，几乎所有行业都可能受到更严格的出口限制。现在，日本向韩国出口的大多数商品都需要获得政府批准，包括非敏感物品等。在日本的战略材料清单中被归类为“非敏感”类的商品包括高科技材料、电子产品、计算机、机械设备、传感器、导航设备和许多其他商品。





日本指定1120种商品为战略物资，这些商品在销往韩国时应获得个别出口许可。因此，向韩国出口这些材料的日本公司需要每6个月从政府获得批准，而不是在之前的系统中每3年申报一次。整个筛选过程可能需要大约90天，而“白名单”国家通常仅需要1周的时间。即使是非军事用途及非战略性材料也需要申报，战略和非战略材料的分类以及出口批准都是基于日本单方面确定的。预计更严格的出口管制将对严重依赖日本原材料出口的韩国公司造成巨大影响。





在日本实施针对韩国的出口新令之后，由于成本增加，一些韩国制造商可能遭受盈利能力下降或投资回报下降的影响。对他们来说，目前迫切需要用另一个供应链替换现有的供应链，以找到替代日本企业的替代供应商。不过，这是一个代价非常高的过程。日本在高科技化工材料和机床等设备方面扩大的出口限制将损害韩国主要产业，如半导体、电池和汽车。





韩国经济研究所最近对韩国1000家企业进行了调查。从目前情况来看，受访企业预测日本的出口限制措施将导致销售额下降2.8％，营业利润下降1.9％。韩国严重依赖用于生产汽车和船舶机械零件的日本产精密机床，还包括制造电动车的燃料电池和高科技材料所需要的碳纤维。如果韩国难以从日本进口这些材料，生产将不可避免地面临挫折。业内专家正在关注日本是否会施加额外的出口管制。





日本可能在经济和安全领域对韩国进行报复。在韩国决定不延长与日本签署的军事情报保护协定后，日本方面可能会将韩国列为可与其发动战争的国家。日本可能在独岛周围进行军事演习，进一步加剧紧张局势。在经济方面，日本可能将出口管制的目标扩大到更多的材料或增加对韩国商品的关税，就像美国总统特朗普增加对中国进口产品关税一样。日本也可能使汇款程序复杂化，以阻止韩国和日本的公司交易。日本也可能提高签证发放标准，以减少韩日两国的民间交流。日本可能会考虑这些额外的报复措施。





如果韩日关系恶化，日本可能会采取额外措施。在取消韩国“白名单”待遇后，预计日本政府将调整报复等级，同时观察韩国将如何回应。为了应对这种情况，韩国政府正在寻求技术独立。韩国方面正在密切关注159项产品，预计这些产品将直接受到贸易限制的影响。从2020年起，韩国还将在未来3年花费超过5万亿韩元用于培育本土零部件和材料行业。通过这些对策，韩国希望这次危机可以转化成未来的优势。





从中长期来看，韩国需要在国内建立供应链，并推动日本以外的进口目的地多样化，以便减少对某个国家的贸易依赖。目前，制造业最容易受到日本出口限制，但其结构的改善将巩固韩国经济的基本面。日本贸易限制将在短期内对韩国和日本的贸易产生负面影响。但从长远来看，危机可能会成为韩国的机遇，特别是韩国已经开始推动当地零部件、材料和设备等产业的转型升级。





韩国政府的措施可能无法立即解决眼下的问题，但如果韩国能够减少对日本材料和零部件进口的依赖，并提高其在这些领域的竞争力，那么本地制造业将有机会实现新的飞跃，韩国也可以缓解与日本的贸易逆差。去年，韩国与日本的贸易逆差为240亿美元，其中原材料、零部件和设备占逆差总额的93％。如果在高科技领域实现自给自足，韩国完全可以扭转这一趋势。





日本的出口管制将扰乱韩国企业的生产，并暂时减少日本对韩国的出口。日本将受到比韩国更大的打击，因为日本几十年来一直对韩国保持贸易顺差。对韩贸易顺差萎缩可能会在日本引发危机，日本企业将失去一个主要的出口市场。事实上，日本经济处于比韩国经济更困难的境地。在过去日本“失去的20年”大背景下，日本可能会遭受另一个10年的衰退。虽然业内观察人士表示，韩国经济增长率将保持在2％的范围内，但日本则一直担心经济出现负增长。与韩国的贸易冲突只会增加已经陷入困境的日本经济的不确定性。





韩国政府正在准备各种方案，以应对日本长期出口限制的可能性。与此同时，韩国方面表达了与日本对话的强烈意愿。日本实施的限制越长，对双方的损害越大，对话必将是解决争端的最佳方式。双方应坐到谈判桌前，共同谋求两国关系正常化。