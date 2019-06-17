韩政府拟在本月内执行75%的追加预算

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韩国政府发布“今年下半年经济活力对策”是针对经济一路走低采取的应对措施。目前，投资和出口停滞不前，消费增速放缓，政府拟积极投入预算，推动经济景气回升，遏止经济下滑势头。





经济副总理洪楠基表示，全球经济衰退和不确定性加大，加之日本对韩采取经济报复措施，目前处于经济下行风险加大的情况，政府将尽快推行今年下半年经济活力对策，为经济注入活力。据介绍，政府计划在本月内执行75%的追加预算，投入3.7万亿韩元，并改变14项基金运作计划，投入1.6万亿韩元。此外，还将积极为企业提供支援，为搞活出口贸易作出努力。





政府推行扩张性财政政策旨在提振经济。政府持续加大财政投入目的在于遏止经济衰退，为经济注入活力。受美中贸易纷争、半导体景气下滑和日本经济报复等不利因素影响，政府已将今年经济增长预期下调至2.4%至2.5%，其他经济机构的预期甚至低于政府预期。经济持续走低，企业和消费者心理冻结，8月经济心理指数为88.4，跌至2012年11月以后的最低值，经济心理指数是企业景气实查指数加上消费者动向指数得出的数据。此外，8月消费者物价上涨率为-0.038%，这是1965年开始统计消费者物价上涨率以来首次出现负增长，说明国家经济已经失去了活力。政府发布“今年下半年经济活力对策”，拟在本月内执行75%的追加预算，竭尽全力为提振经济作出努力。