《漫话国乐》 死的赞美 / 月正明 / 来了





上世纪90年代初，盘索里名唱朴东镇拍摄的一部电视广告深深印记在众人的脑海里，而且广告词也广为流传，且脍炙人口。其广告词是这样的：“우리 것이 좋은 것이여~”，意思是“我们的是好的”。这句广告词与流行歌曲《身土不二》也是一脉相通的。在韩国，如果您走进超市或餐厅，在食品包装盒、大米袋，甚至餐厅的墙上，“身土不二”四个字随处可见。“身土不二”，顾名思义，就是身体与土地属性相同，不能分离的意思。也就是说，生在韩国，生我养我的土地上生长的东西才是最适合我的。





如今，与传统文化等相关的话题经常受到人们的关注，韩国人普遍为具有特色的韩国传统文化深感自豪。可是有鉴于人们依然很难具体讲述韩国文化与其他文化的差异以及韩国文化的优点，现代国乐家们作为韩国民族文化瑰宝国乐的传承人，为了宣扬国乐，经常思索怎样才能让更多的人喜欢国乐，怎样才能使国乐继续发展下去，并为此付出了许多心血与努力。

{音乐1： 《死的赞美》 / 李静表（音）}





说到《死的赞美》这首歌曲，很多人会最先联想到尹心德这个名字。她是韩国近代首位女性美声乐家，以演唱《死的赞美》著称，而且还被称为“悲剧主人公”，因与有妇之夫的悲剧恋情，她最终投海自尽。《死的赞美》以伊凡诺维奇的华尔兹《圆舞曲》为旋律，尹心德作词并演唱，其歌词尤为动人：





“在荒漠的旷野奔跑的人生啊，

你要去何方？

在孤独的世界，

荒漠的苦海，

你要去找何物？

满是泪水的世界，

我死了就能了断。

寻找人生的幸福，

寻找你太空虚。

微笑的花儿，

哭泣的鸟儿，

命运都相同。

热衷于生活的可怜的人生，

你是在刀片上挥舞的人。”





据说尹心德在日本灌制这张唱片后回国的客轮上，与恋人结伴投海自尽。随着悲剧故事的传开，尹心德的专辑《死的赞美》也热卖开来，销量高达10万张。





刚才演唱《死的赞美》的李静表是一位年轻有为的伽倻琴演奏家兼创作歌手，曾发行专辑《京城沙龙》，这张专辑收录了《死的赞美》、《木浦的眼泪》、《荒城遗址》等12首日本殖民统治韩国时期的热门歌曲，以25弦伽倻琴弹唱，将过去的流行歌曲重新诠释成熟悉又新颖的歌曲，得到乐坛的好评。





接下来请大家欣赏的是年轻国乐家河润珠（音）与现代国乐队第二个月携手创作的歌曲《月正明》。

“月正明，月正明，

游船至于秋江，

水底为天空，

明月高挂天空，

仙童啊，去捞明月，

让咱们尽情玩明月吧。”

{音乐2：《月正明》 / 河润珠（音）、第二个月}





第二个月乐队的音乐颇有特色，以欧洲民间音乐为基础，创作出适合韩国人欣赏的音乐，因而享有声誉。这支乐队与国乐家的联合演出每次都会受到传统乐坛的关注，比如2014年他们参加国乐庆典，与盘索里乐手联合演出；2016年，凭借与金俊秀（音）等年轻国乐家合作发行的盘索里专辑《春香歌》，获得了韩国大众音乐最佳爵士与跨界音乐奖；去年，与人气国乐家宋素姬携手推出摩登民谣，给传统乐坛注入了新鲜的活力；今年，乐队还发行了收录有盘索里、时调、民谣等的国乐专辑《八道游览》等。第二个月过去到世界各地献艺，近年来则把目光转向国乐，专注于国乐，人们都很期待他们今后的作品。





接着请大家关注的是Jambinai（잠비나이）的音乐。Jambinai是一支2010年亮相的传统乐队，最早以负责演奏笛子与吉他的李日宇（音）、演奏玄琴的沈恩勇（音）、演奏奚琴的金宝美三人组成。如今还有负责演奏鼓与低音吉他的成员，展开更加活跃的活动。Jambinai的音乐风格为“国乐与金属音乐的结合”，熟悉国乐的老一代听了他们的音乐可能会心想，这类音乐也能属于国乐吗？但是年轻人的想法就不同了，年轻一代为乐队用传统乐器发出金属质感的声音感到惊讶，同时也可以轻松地沉浸在乐队的音乐中。可见，Jambinai打破了人们对于国乐的传统观念，添加了更多自由奔放的元素，这实属不易。

{音乐3：《来了》/Jambinai乐队}