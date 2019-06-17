韩国可能放弃发展中国家地位

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韩国有可能放弃世贸组织发展中国家地位。





保持发展中国家地位可在贸易项目上获得优惠待遇，比如在农业关税和农业补贴等方面处于较为有利的地位，相较于发达国家，发展中国家可以更多采取措施保护本国相关产业。但韩国贸易当局表示，保持发展中国家地位所获得的实际利益并不大，同时和韩国处于同等情况的国家几乎都在考虑放弃发展中国家地位。





7月26日，特朗普敦促世贸组织修订发展中国家优惠政策，他认为在经济方面已取得发展的国家仍在利用发展中国家地位获取利益。特朗普提出了4项标准，包括加入经合组织的国家、G20成员国、世界银行指定的高收入国家以及在全球贸易中占比0.5%以上的国家。他要求世贸组织在90天内解决问题，否则美国将单独废除这些国家的优惠待遇。特朗普主要针对的是中国和印度，但韩国也受到波及。客观来看，如今已没有任何一个国家将韩国视为发展中国家，且巴西、阿联酋和新加坡等国已宣布将摆脱发展中国家地位。以目前的情况来看，韩国似乎已没有理由再继续主张维持发展中国家地位，如果韩国坚持，中国和印度可能会以韩国为借口提出反对意见，届时美国的攻击目标或转向韩国。





如果韩国放弃发展中国家地位，农业领域必将面临打击，韩国需大幅下调大米、辣椒和大蒜等主要农产品关税，世贸组织允许的补贴规模将从目前的1.4万亿韩元降至8000亿韩元。但也有分析认为，发展中国家可以补贴农业生产总值的10%，目前韩国大部分补贴并未超10%，即使失去发展中国家地位，也不会遭受很大损失。