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韩国大众音乐K-Pop的人气日益火爆，K-Pop的代名词“防弹少年团”被誉为21世纪的“甲壳虫乐队”，在语言和文化壁垒相对较高的欧洲地区，K-Pop成为今年欧洲人最喜爱的韩国商品。如此这般，韩国大众音乐K-Pop正在风靡全球，K-Pop组合受到全世界众多粉丝的追捧。那么，北韩的音乐如何呢？





北韩的“主体音乐”是强调民族性的音乐。北韩认为音乐能表现出民族固有的特性，超越其特性的音乐，即普遍的音乐是添加资本主义文艺色彩的音乐。因此，北韩强调“主体音乐”是拥有北韩固有样式和固有特征的音乐。北韩自称“主体音乐”是为了人民的音乐，也是党性、阶级性与人民性相结合的艺术形式。其内容以描述人民与领袖的关系居多，其次是人民作为历史的主人翁，在社会主义体制下过好生活的内容。“主体音乐”旨在称颂伟大领袖、发扬革命精神、赞扬社会主义。因此，北韩通过艺术与思想相结合的音乐形式，控制人民的思想与行为，并取得相当的成果。“主体歌曲”的歌词大都强调效忠领袖、效劳党国，并介绍劳动党主要政策。上世纪80年代，北韩的音乐迎来了划时代的分水岭。





电子音乐有其独特的魅力。上世纪80年代，“合成器”成为音乐的主流，在全球范围内流行开来。北韩认为电子音乐具有极大魅力，足可迎合大众所需。因此，北韩当局决定引入电子音乐，并创作所谓的“北韩式电子音乐”。北韩的电子乐团之所以能在短时间内获得极大人气，是因为“普天堡电子乐团”推出了“生活歌谣”。此前，北韩的音乐大都以革命为主题，但是“普天堡电子乐团”以生活中的故事为题材，特别是在电子音乐的旋律上搭配富有感性的歌词而获得极大人气。 在电子音乐风靡全世界的上世纪80年代，北韩国防委员会委员长金正日成立了“普天堡电子乐团”。当时，北韩固守被称为音乐政治的北韩式音乐特征，但是决定通过电子音乐的形式开展所谓的“乐团政治”，并以“普天堡电子乐团”为中心，积极发展北韩式电子音乐。“普天堡电子乐团”高唱《没有您就没有祖国》等献给领袖的颂歌，并在演奏社会主义赞歌的同时，还演唱了《吹口哨》、《见到你很高兴》等含有感性的生活歌谣。过去，北韩的歌曲大都是称颂领袖的偶像化歌曲与革命歌谣，但是格外关心文化艺术的北韩国防委员会委员长金正日通过兼具大众性的生活歌谣，试图提高思想教育的效果。事实上，北韩居民大都跟唱通过电视播放的“普天堡电子乐团”的歌曲，以抚慰一天的辛劳。如此这般，渗入北韩居民生活之中的音乐在获得人气的同时，还给北韩居民灌输了只要有突出的音乐天赋就能成功的意识。





北韩是非常严格的身份制社会，因此一般人很难提高其身份。但是在音乐、艺术等方面具有特别的才华，就能登上中央舞台。最具代表性的是“普天堡电子乐团”的歌手全慧英。她出生于僻远的农村，但是以其出众的歌唱实力登上中央舞台，并获得“音乐教员”的称号等，身份提高了很多。此外，艺术才华出众的李雪主成为第一夫人，“普天堡电子乐团”歌手玄松月则一跃成为“牡丹峰乐团”团长。由此可见，艺术才华出众的人能在身份制度非常严格的北韩提高其身份等级。





北韩实施早期音乐教育。1959年，北韩最高人民会议通过艺术家专门教育制度后，将艺术精英的才华作为巩固金日成唯一领导体制和宣传北韩体制优越性的手段与工具。随着时间的推移，北韩居民对艺术精英的关心程度不断高涨，进入2000年后形成了音乐私人辅导市场。毕业于“金星学院”的音乐精英、现北韩第一夫人李雪主女士，从大众歌手逐步被提升为北韩政治局委员的“三池渊管弦乐团”团长玄松月等，音乐在北韩可成为提高身份等级的阶梯。此外，艺术精英们还被分发到各市、道的音乐舞蹈大学任教等，北韩的艺术家可拥有稳定的职业。特别值得一提的是，金正恩委员长执政后，北韩的音乐开始变得自由奔放。





“牡丹峰乐团”之所以备受瞩目是因为金正恩委员长的艺术活动始于“牡丹峰乐团”的示范演出。当时，“牡丹峰乐团”献出了空前的破格演出。2011年12月17日北韩国防委员会委员长金正日逝世，3天后的12月20日，北韩劳动党机关报《劳动新闻》发出讣告。第二年，也就是2012年，金正恩政权正式成立。在此情况下，分析认为北韩会持续较长时间的哀悼期。但是金正恩委员长成立进行华丽演出的电子乐团“牡丹峰乐团”，并直接观看该乐团的示范演出。“牡丹峰乐团”在示范演出中演奏10多首迪斯尼动画片主题曲和好莱坞影片《洛奇》主题曲而引起人们莫大关注。“牡丹峰乐团”的成立和华丽破格的演出意味着金正恩委员长拉开了其“乐团演出政治”的帷幕。穿着露肩装、佩戴华丽配饰、在激光照明下演奏电子乐器的华丽景象与北韩过去的乐团演出形成鲜明的对比。2018年平昌冬季奥运会开幕前在韩国举行的北韩“三池渊乐团”的演出也令人惊叹不已。该乐团的艺术团员们配合高水平的管弦乐演奏，以娴熟的动作演唱了韩国大众歌谣。但是在如此变化的北韩音乐中，含有金正恩政权的信息。





北韩艺术团的演出舞台和过去相比有很大的变化，且演出本身非常华丽，因此像似摆脱北韩风格，迎合世界走势。今年，北韩友好艺术团访问中国演出时，表演踢踏舞、演唱《奔向未来》，这与过去强调民族性的演出有所不同。金正恩委员长执政后，北韩表示要迎合世界走势。也就是说，过去北韩将重点放在民族，但是金正恩委员长执政后将眼光转向世界，并试图向民众持续传达“改革信息”。北韩认为艺术是向民众传达“改革信息”的最有效手段，民众观看艺术演出后，能直接感受到北韩社会和体制确实发生了变化。这就是北韩金正恩政权的意图所在。





不论如何，金正恩政权成立后，北韩的音乐确实发生前所未有的变化，并通过音乐表现出走向改革开放的意志，因此我们期待音乐的变化也能波及其他领域，从而改变北韩体制的整体面貌。