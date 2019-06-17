韩国政府积极推进美军基地提前返还

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驻韩美军4日就韩国政府决定推进提前返还驻韩美军基地一事表示，将同韩国政府合作，争取尽快采取返还基地的措施。





韩国政府上月30日召开国家安全保障会议（NSC）常任委员会会议，表示要积极推进将基地搬迁以及美方尽快向韩方返还26处基地的方案。韩国政府积极推进提前返还的这26处基地是根据驻韩美军重新部署计划已转移至平泽基地或即将转移的基地。目前，韩国共有80处美军基地，其中54处已经返还给韩国，其余26处中的19处正在协商进入返还程序，剩下7处基地尚未达成返还程序协议。据悉，美军基地返还程序之所以被长期拖延是因双方就哪一方应承担巨额环境污染治理费产生意见分歧。国家安全保障会议表示，首尔龙山美军基地年内进入返还程序。同时，会议还决定最大限度地推进因美军推迟返还而产生社会和经济问题的原州、富平和东豆川等4处基地提前进入返还程序。目前，龙山基地大部分已转移至平泽汉弗莱斯基地，仅剩韩美联合司令部总部以及访问驻韩美军的美国政府人士下榻的Dragon Hill酒店。驻韩美军司令部和第8军司令部分别于2018年和2017年转移至平泽，军队附属医院也随之转移，基地内小学、初中和高中也在2018至2019学年度结束后关闭。据悉，韩美联合司令部将截至2021年迁往平泽美军基地，为韩美军方移交战时作战指挥权铺路。韩国政府曾计划2019年在龙山基地进行土壤净化作业，2022年起正式建设公园，并于2027年结束公园建设工程。但由于韩美两国围绕环境污染治理费承担问题存在意见分歧，因此实际上返还协商尚未进行，韩国政府的计划被推迟的可能性较大。





驻韩美军基地返还程序分为开始返还和协商、环境协商、返还建议、批准返还和转移五大步骤。开始返还程序标志着双方正式启动返还，但总统府青瓦台解释称，由于双方实际上已经就“开始返还和协商”达成协议，因此本次决定主要是对“环境协商”阶段被推迟的基地着手进入“返还建议”阶段。

由于韩国政府在终止《韩日军事情报保护协定》令美国不满，引发韩美同盟恐出现裂痕之忧的情况下提出积极推进驻韩美军基地提前返还，因此引发专家讨论，他们认为韩方此举或向美方传达施压信号。但青瓦台强调，政府此举仅是按照既定计划行事。国防部也表示，这是长期与美国协商的问题，美方就提前向韩国返还基地一事表明了积极的立场。