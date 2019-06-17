导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：成惠英（Youtuber 《食史电视》的主持人）





一年一度的中秋节又要到了，中秋节是韩国人一年中最大的传统节日，被韩国人称为“秋夕明节”。在此之际，本期节目有请专门研究和讲解韩中饮食文化的网红成惠英女士为我们介绍一下韩国人的中秋节饮食和风俗。









南：请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

成： 大家好！ 我是喜欢吃中餐，更喜欢吃中餐故事的韩国人， Youtuber《食史电视》的主持人惠英，很高兴再次见到大家。

南：最近你都在忙什么呢？

成：最近我在《食史电视》做了一个新的尝试。今年韩国掀起了“麻辣”风潮，越来越多的韩国人对中国菜感兴趣，在街头到处都能看到很多麻辣烫餐厅，而在大超市也不难发现一些麻辣底料、宽粉等之类的材料。其实我在家里总是有一些中国酱料，想吃中国菜，但不想出门的时候，我就在家里简单的做一些中国菜。我想给像我这样想在家里吃中国菜的粉丝们告诉做中国菜的方法，一开始在我的频道公开了我自己的中国做菜方法。即，第一个食谱就是“麻辣香锅”。我和朋友去江原道野营的时候，在超市买了一些蔬菜和一包麻辣香锅底料在大锅里吵着吃，味道真好。我一边拍视频，一边告诉粉丝们做麻辣香锅的方法，同时又展现了Mukbang。希望更多韩国人用更简洁方便的方式接触到中国菜。

南：中秋节又要到了，请你能给我们介绍一下韩国的中秋节是一种什么样的节日?

成：韩国中秋节也就是“추석”，就是“秋夕”。是一年中最重要的传统节日，也是一个丰收和感恩的节日，甚至比春节更隆重。。

南：韩国人怎样过中秋节呢?

成：因为中秋节是收获季节，也就是最丰饶的节日，大家无论多忙，都会在中秋节赶回家，与全家人团聚，祭祀祖先，一起享用美食。









南：中国人中秋节吃月饼，韩国人过中秋节吃什么呢?

成：韩国人过中秋节吃松糕，松糕的传统形状是半月形。将上等的新米碾成米粉后和成面，中间放入芝麻、红豆、核桃等馅儿包松糕吃。

南：韩国人中秋节的节日饮食有着很大的纪念意义。在家祭祖时，制作祭礼食品和祭品摆设等方面都很繁琐吧?

成：是的。我们在中秋节的早上举行“茶礼”，为祖先奉上一些松糕和水果，对秋天的收货表示感恩。祭桌上食物的数量、颜色、摆放的位置等都有讲究，供奉的食物也有不同的意义。比如栗子代表自己和祖先永远连接在一起，因为栗子结果是寄托于树木的根部，所以有“不忘根”的意思。还有梨的皮是黄色，五行中黄色代表宇宙的中心，代表着对自己民族的自豪感，梨里面的白色果肉代表纯洁。鱼和肉的摆放要遵守“鱼东肉西”和“东头西尾”的规则。

南：如果中国人中秋节来韩国旅行，你会推荐哪些活动和美食呢？

成：外国朋友们来韩国，我都带他们去“종로（钟路）”。那里有好几个古宫和传统市场，可以体验韩国传统文化和美食。中秋节来韩国，去北村（景福宫旁边）一带，可以看到韩国传统画廊和韩服店，体验传统文化。在东大门市场可以尝到韩国传统小吃。最近首尔锺路区的益善洞也很火，那里有很多传统的甜点店。

南：你今后还有什么新的计划吗？

成：我计划去中国，走访中国餐厅，介绍中国当地的众多美食和历史，中秋节过后，我打算去四川、重庆和成都，为大家介绍很多好吃的川菜和历史背景，敬请期待！（图片来自嘉宾）