曹诚模、宋荷艺担任预防自杀及尊重生命事业宣传大使

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歌手曹诚模及宋荷艺被委任为预防自杀及尊重生命事业宣传大使。

“韩国生命电话”为迎接10日世界预防自杀日的到来，近日在首尔汝矣岛汉江公园举行了“关爱自己、关爱生命 夜路同行”活动，并在活动中授予歌手曹诚模及宋荷艺宣传大使的身份。“韩国生命电话”是韩国为预防自杀及安抚自杀者遗属而开通的电话咨询机关。两位歌手今后将与“韩国生命电话”携手，为预防自杀献力，并积极向大众传达“生命可贵”的正能量。

曹诚模及宋荷艺在委任仪式结束后表示：“非常开心能够为挽救生命献出一份力。今后也会通过实践，助力预防自杀的宣传。”

曹诚模自1998年发行的首张专辑《To Heaven》起连续4张专辑销量达到白金唱片级，近来为纪念出道20周年，发行了全新福音专辑。宋荷艺今年5月发行的歌曲《你的消息》实现逆袭，成为近来的大热歌曲，人气居高不下。

另外，除曹诚模及宋荷艺外，还有众多演员、电视人、喜剧人等韩国各界艺人，或亲临现场、或进行社交媒体直播等，通过各种方式参与了当天的慈善活动。