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水獭是河流生态系统健康与完整性的旗舰物种，作为濒危动物，广泛受到各国的重视。在韩国，水獭是天然纪念物第330号，2012年被政府指定为1级濒危动物，受到重点保护。水獭是一种非常敏感的动物，栖息在干净的水中，主要分布在洛东江、北汉江、蟾津江以及智异山、五台山附近的清澈河流中。但随着城市化与工业化进程的推进，自然生态环境遭到破坏，水獭的数量也随之逐年减少。据2001年的统计，在韩国国内129个河流中发现的水獭约有60~70余只。





为了保护水獭，2005年在江原道华川郡成立了亚洲唯一的水獭研究中心“韩国水獭研究中心”。这里总占地面积为66000多平方米，主要分为本馆与户外水獭公园。在户外，共有6个水獭饲养场供游客参观。在本馆大楼内有水獭图书馆、水獭影院、遗传基因分析室、教室、展馆等设施。一年预算为3亿6000万韩元。





韩国水獭研究中心的主要事业有水獭的生态遗传研究、保育、繁殖、物种复原与教育活动。如对于水獭的生态环境与栖息地通过无人摄像头、观察等方式进行调查与研究，与大学、研究所、非政府组织、外国大学携手进行学术研究，作为国际自然保育联盟（IUCN）水獭专家工作组的一员，展开活跃的国际活动。





水獭研究中心最重要的任务在于保育。除了在研究中心的饲养场哺育小水獭，还将受伤或脱离族群的水獭送到研究中心接受治疗与人工饲养，并经过训练和在体内插入芯片后，让痊愈的水獭回归自然，然后通过无线追踪进行调查。另外，韩国水獭研究中心经常在海内外发表研究成果，并主办研讨会、展会等活动。得力于韩国水獭研究中心的努力，韩国的水獭数量正在逐年增加，2016年水獭还在首尔汉江首次被发现，备受关注。