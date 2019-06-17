神奇的蚕丝蛋白——韩国“Chunzam”公司

© ChunZam Bio

韩国企业的一些新想法给全球经济带来新的变化。今天，我们将带领大家走近韩国“Chunzam”生物公司，他们利用蚕中的氨基酸制造产品，也称为丝蛋白。让我们与公司首席执行官赵文子（音译：조문자）女士一道聊一聊他们公司。





韩国“Chunzam”生物公司的诞生可以追溯到1983年，当时皮肤和身体护理专家赵女士阅读了一篇关于丝蛋白的论文。受到新材料的吸引，她开发并提供了各种使用丝茧的产品，甚至将她的公司命名为“Chunzam”生物公司。“Chunzam”这个词指的是以桑树叶为食的蚕蛾的毛虫。那么，是什么激发了她对蚕产品开发的兴趣呢？蚕到底有什么好处呢?





过去，蚕丝被用于纺织工业生产丝绸，这是迄今为止最好的蚕丝。在21世纪，养蚕业已成为未来有着巨大潜力的生物产业。实际上，3000年前蚕丝就用于生产布料。当涂上抗菌食品级添加剂时，它们会变成手术线溶解在体内。蚕的蛋白质含量很高，干重的总蛋白质百分比接近56％。已知从茧中分离出的“丝蛋白”可有效杀死细菌和愈合伤口。家蚕蛋白质由生物物质组成，用作人造骨骼和耳膜的材料。韩国“Chunzam”生物公司看到这些优势，并成功开发出新技术，在韩国首次分离和提取了18种不同的天然脒酸，这是全球第二家掌握这项技术的公司。为了提高技术优势，公司一直与农村发展管理机构合作开发新技术。因此，韩国“Chunzam”生物公司已经发布了基于蚕氨基酸的各种产品，例如面部香皂、化妆品和牙膏的原料。皮肤护理专家赵女士一直致力于开发天然蚕丝皂。





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蚕丝物质与人类皮肤相似，蚕丝富含的丝蛋白能够刺激皮肤的胶原蛋白生长，并帮助皮肤细胞再生。韩国“Chunzam”生物公司将这些优点融入面部香皂中。为了制造天然蚕丝皂，公司使用其专利发酵技术水解丝蛋白并添加酵母、微生物、有机酸、氨基酸和矿物质等各种物质。从某种意义上来说，香皂可以被视为化妆品，因为它有助于保持皮肤美丽和健康。除了蚕丝皂之外，韩国“Chunzam”生物公司还为那些想要根据自己的需求量身定制特殊香皂的消费者发布了“浓缩蚕丝皂”。





天然浓缩蚕丝皂价格低于每公斤7000韩元。消费者可以以较低的价格获得含有丝蛋白的浓缩原料，并在家中或工作室制作自己的香皂。消费者表示非常满意自己制作的手工香皂，它可以很好地清洁并保持皮肤清洁和湿润。作为首尔商业机构主办的“Hi Seoul”优秀产品奖的获得者，韩国“Chunzam”生物公司自三年前开始出口商品以来，扩大了在美国和法国等海外市场的业务，公司希望天然蚕丝皂市场未来能够实现更大的增长。





蚕被用作各种领域，比如说护肤品和化妆品，还有食品和药品。韩国“Chunzam”生物公司正在开辟第二条“丝绸之路”，我们相信韩国“Chunzam”生物公司一定能够在蚕丝领域闯出自己的一片天地，未来实现更大的发展。