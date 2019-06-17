崔善姬提议美国9月下旬对话

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北韩一方面提议与美国对话，一方面仍在发射导弹，采取软硬兼施的战略。





北韩外务省第一副相崔善姬9日发表谈话称，希望9月下旬与美国进行对话。崔善姬是在美国发布保障北韩体制的信息后作出上述表示的。此前，美国总统特朗普表示，不希望北韩进行政权交替。美国国务卿蓬佩奥6日说，所有国家都拥有防御国家的主权，如果北韩实现无核化，美国将保障北韩的安全。同一天，美国对北韩政策特别代表比根也发布了相同的信息。他说，北韩实现无核化后，将会拥有经济发展和安全保障等美好的未来。





北韩外务省第一副相崔善姬提议9月下旬与美国对话是对美国对北韩持肯定看法的一种回应。崔善姬还提出以金正恩今年4月提到的“新算法”作为重启协商的前提条件。美方提出“安全保障”和北韩提出“新算法”似乎是在为重启会谈进行沟通。不过，美国国务院对双方的会晤表达了慎重立场，称目前并没有有关会晤的消息。这可以理解为双方虽有意进行接触，但仍各持己见，难以立即决定会晤有关情况。





有分析认为，以举行联合国大会为契机，美北高层很可能在纽约会晤，美国国务卿蓬佩奥与北韩外务相李勇浩可能会在联合国大会期间举行会谈。此前，北韩曾表示李勇浩不会出席联合国大会，但是为了与美国重启对话，北韩可能会改变初衷。如果美北对话取得进展，今年第三次美北首脑会谈很可能会在年底以前举行。