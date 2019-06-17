职业：歌手/演员

生日：1988年12月1日

出生地：釜山

身高：169cm

血型：B型

学历：釜山大学 机械动力工程（肄业）

出道：ZE:A单曲专辑《Nativity》（2010）

任时完从小学开始成绩一直领先，最终以优异成绩进入釜山大学学习机械工程学。大二时参加歌唱比赛，成为其人生的转折点。因在比赛中表现优秀，且长相帅气，被演艺公司看中，随后成为练习生，开始了演艺生涯。

2010年，任时完作为男团“ZE:A帝国之子”的一员，以歌手身份正式出道。2012年参演当时大热剧集《拥抱太阳的月亮》，其精湛的演技及干净帅气的面庞给大众留下深刻印象，从此开始音乐与影视双栖发展。

踏足影视圈的任时完迎来了演艺生涯的巅峰。相继主演了电影《辩护人》、电视剧《未生》等多部高口碑作品。随着所在团队ZE:A音乐活动相对减少，任时完也逐渐将演艺事业重心转向表演方面。

2019年3月27日，任时完结束兵役正式退伍。暂别两年后，任时完也开启了演艺生涯的全新时期。

主要作品：

·个人音乐作品：

《滴答滴答》（2017）

《我的内心》（2017）

《还是…所以…》（2014）

·电视剧：

《他人即地狱》（2019）

《王在相爱》（2016）

《未生》（2014）

《Triangle》（2014）

《期待恋爱》（短剧，2013）

《赤道的男人》（2012）

《拥抱太阳的月亮》（2012）

·电影

《不汗党：坏家伙们的世界》（2017）

《One Line》（2017）

《想念哥哥》（2016）

《辩护人》（2013）

《未生前传》（微电影，2013）

主要获奖经历：

第1届The Seoul Awards 人气奖（《王在相爱》，2017）

第4届大田电视剧节 中篇电视剧男子优秀演技奖（《未生》，2015）

第8届Korea Drama Awards 评审委员会大奖（《未生》，2015）

第51届韩国百想艺术大赏 电视部门最佳新人男演员奖（《未生》，2015）

第33届MBC演技大赏男子新人赏（《Triangle》，2014）

韩国电影演员协会 2014明星之夜 人气明星奖（《辩护人》，2014）

第35届韩国青龙电影奖人气明星奖（《辩护人》，2014）

第51届韩国电影大钟奖 HANA金融明星奖（《辩护人》，2014）

第50届韩国百想艺术大赏 LF时尚之星奖（《辩护人》，2014）