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任时完

#明星档案 l 2019-09-10

职业：歌手/演员 

生日：1988年12月1日

出生地：釜山

身高：169cm

血型：B

学历：釜山大学 机械动力工程（肄业）

出道：ZE:A单曲专辑《Nativity》（2010

 

任时完从小学开始成绩一直领先，最终以优异成绩进入釜山大学学习机械工程学。大二时参加歌唱比赛，成为其人生的转折点。因在比赛中表现优秀，且长相帅气，被演艺公司看中，随后成为练习生，开始了演艺生涯。 

2010年，任时完作为男团“ZE:A帝国之子”的一员，以歌手身份正式出道。2012年参演当时大热剧集《拥抱太阳的月亮》，其精湛的演技及干净帅气的面庞给大众留下深刻印象，从此开始音乐与影视双栖发展。 

踏足影视圈的任时完迎来了演艺生涯的巅峰。相继主演了电影《辩护人》、电视剧《未生》等多部高口碑作品。随着所在团队ZE:A音乐活动相对减少，任时完也逐渐将演艺事业重心转向表演方面。 

2019年3月27日，任时完结束兵役正式退伍。暂别两年后，任时完也开启了演艺生涯的全新时期。 

 

主要作品： 

·个人音乐作品： 

《滴答滴答》（2017 

《我的内心》（2017 

《还是…所以…》（2014 

·电视剧： 

《他人即地狱》（2019 

《王在相爱》（2016 

《未生》（2014 

《Triangle》（2014 

《期待恋爱》（短剧，2013 

《赤道的男人》（2012 

《拥抱太阳的月亮》（2012 

·电影 

《不汗党：坏家伙们的世界》（2017 

《One Line》（2017 

《想念哥哥》（2016 

《辩护人》（2013 

《未生前传》（微电影，2013 

 

主要获奖经历： 

第1届The Seoul Awards 人气奖（《王在相爱》，2017 

第4届大田电视剧节 中篇电视剧男子优秀演技奖《未生》，2015） 

第8届Korea Drama Awards 评审委员会大奖《未生》，2015） 

第51届韩国百想艺术大赏 电视部门最佳新人男演员奖《未生》，2015） 

第33届MBC演技大赏男子新人赏《Triangle》，2014 

韩国电影演员协会 2014明星之夜 人气明星奖（《辩护人》，2014 

第35韩国青龙电影奖人气明星奖《辩护人》，2014 

第51届韩国电影大钟奖 HANA金融明星奖《辩护人》，2014 

第50届韩国百想艺术大赏 LF时尚之星奖《辩护人》，2014

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