ⓒ KBS

刘亚仁在SNS公开强烈的高冷风画报,再次展现了独有的魅力。





近日,刘亚仁在自己的Ins发贴称: “Taken from the first issue of dazed china”,并与留言一道上传了一组照片。照片中,剃光头的刘亚仁投入中文版杂志《Dazed》封面与画报的拍摄,为新片增肥的他完美演绎高冷不羁的破格造型,展示了独特的氛围,非常吸睛。





另外,刘亚仁最近正在拍摄新片《连声音都没有》,与实力派演员刘在明担纲双男主。该片讲述了两个给犯罪组织打杂的男人突然接到意想不到的委托后发生的故事。