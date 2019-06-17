韩政府11日向世贸组织起诉日本对韩采取出口限制措施

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韩国政府起诉日本对韩采取出口限制措施主要是根据《关税及贸易总协定》中规定的三项条款。第一，《关税与贸易总协定》第1条规定缔约各方在关税及贸易方面相互提供最惠国待遇和关税减让事项。这也是世贸组织的基本原则，旨在消除国际贸易中的差别待遇。日本限制对韩出口3项半导体材料，在“白名单”国家中唯独限制对韩出口，显然违反最惠国待遇规定。





第二，协定第11条规定取消进出口数量限制，不得实行进出口许可制限制进出口数量。相较关税壁垒，数量限制将是更容易和更有效的贸易限制手段。日本政府从7月4日起限制对韩出口高纯度氟化氢、光刻胶、氟聚酰亚胺3种材料，并从一揽子许可改为个别许可对象。韩国政府认为日本此举违反禁止设定和维持出口限制措施的义务。





第三，日本违反了协定第10条公布和实行贸易规则有关规定。日本对韩采取限制措施并未与韩方进行协商和对话，丝毫未考虑对方的立场，忽略了程序上的公正性。





世贸组织解决贸易争端的程序是首先由存在争端的成员国之间进行磋商，若无进展，再交由世贸组织专家组解决。专家组审理的期限为6个月，最长可延长至9个月。败诉国需接受专家组的劝告和决定并提交履行计划报告，若不服专家组的裁定，可以上诉。通过上述程序解决贸易争端最长或需3年以上时间。