特朗普向北韩发出保障其体制安全的信息

ⓒ KBS News

美国总统特朗普解职白宫国家安全事务助理博尔顿显示出他为了再次当选总统急于创造外交业绩，尤其在北韩问题方面，他很可能会突然与北韩达成某种协议，以突显其业绩。





从特朗普谴责博尔顿提及“利比亚模式”也能看出这一点。特朗普说，博尔顿提出导致卡扎菲倒台的“利比亚模式”对北韩施压，这是一个严重的错误。特朗普将博尔顿向北韩提出“利比亚模式”称为“灾难”，并反复提醒人们卡扎菲的遭遇。他说，我们并不考虑“利比亚模式”，我们愿保障北韩体制安全。特朗普甚至说，“看看卡扎菲便知”，即不会再出现因核问题而失去权力和性命的情况。有分析认为，特朗普的表态向金正恩发出了保障其体制安全的强烈信息。





博尔顿是主张对北韩发动先发制人攻击，向北韩提及“利比亚模式”的“超级鹰派”，他也是北韩作出敏感反应的头号敌对人物。此前，北韩外务省第一副相崔善姬提议9月下旬与美国进行工作协商，崔善姬提出以金正恩今年4月提到的“新算法”作为重启协商的前提条件，并称其间美国有充分的时间研究“新算法”，要求美国以“新算法”为基础提出方案。有分析认为，特朗普解职博尔顿等于是提出了“新算法”，满足北韩的要求。





美国媒体认为，特朗普为了再次当选总统，必须创造外交业绩，迄今其在外交方面乏善可陈，阿富汗、伊朗和北韩问题仍有许多棘手之处。特朗普曾因美北首脑会谈取得成功而一度被外界认为是诺贝尔和平奖的有力候选，但因“超级鹰派”博尔顿的存在，在解决北韩问题上受阻，并最终驱逐博尔顿。有分析认为，特朗普今后可能会采取更温和的措施应对北韩问题。