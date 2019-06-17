南北韩离散家属问题十分紧迫 六成离散家属已离世

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南北韩离散家属团聚的机会继续减少。在申请参加南北韩离散家属团聚活动的人当中，已有60%的人离世，所占比重将继续上升。南北韩离散家属团聚问题十分紧迫，迫切需要采取所需措施，但各种政治原因阻碍人道主义活动举行。通常，南北韩以中秋节等节日为契机举行离散家属团聚活动，但今年未能举行活动。





南北韩于1971年首次推进离3散家属团聚活动。当时，韩国大韩红十字会提议北韩红十字会举行会谈，讨论展开“寻找一千万离散家属活动”。随着北韩接受韩方提议，南北韩于当年8月12日在板门店首次举行红十字会会谈。但直到举行首次离散家属团聚活动，再过15年。这是出于人道主义考虑展开的活动，从表面上来看，似乎不存在任何问题。但各种政治问题阻碍离散家属团聚活动举行。在一年间，南北韩共举行25次预备会谈，以举行正式会谈。在正式会谈中，韩国红十字会提议北方以确认生死情况、互换书信、自由互访并团聚、重聚的方式举行活动，但北韩向韩方提出废除《国家保安法》、解散反共团体等条件。最终，正式会谈也在时隔约一年后破裂。





1980年，南北韩以韩国红十字会向北韩提供水灾援助物品为契机重启离散家属团聚活动会谈。但会谈进程并未顺利，南北韩于1985年5月终于达成妥协。当年9月20日至23日，南北韩史上首次互换家乡访问团和艺术团，但这最终只成为了一次性活动。





随后，南北韩红十字会会谈因北韩的各种政治要求反复破裂和重启。2000年，以韩国前总统金大中的“柏林宣言”和第一次南北韩首脑会谈为契机，南北韩为离散家属团聚活动营造环境。根据《6.15南北韩共同宣言》，南北韩以当年光复节为契机，互换离散家属家乡访问团。此后，直到2015年，南北韩共18次互换访问团，2015年还举行视频团聚活动。但互换访问团从2010年以后再次陷入僵局。南北韩于2018年8月举行第21次离散家属团聚活动后暂停活动。