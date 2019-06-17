东京奥运会允许使用旭日旗引争议

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韩国文化体育观光部11日表示，以长官朴良雨的名义向国际奥林匹克委员会（IOC）主席托马斯·巴赫发送了信函。信函中阐明东京奥运会和残奥会使用旭日旗的不当行为，并要求采取禁止措施。





此前，东京奥组委表示，旭日旗在日本国内被广泛使用，因此认为悬挂该旗帜并非政治宣传。

信函称，旭日旗是19世纪末开始用于包括太平洋战争在内的日本帝国主义侵略亚洲的日军旗帜。目前，该旗帜在日本国内极右团体对外国人的歧视和出现憎恶情绪示威上被广泛使用。





信函指出，旭日旗是当时遭受日本侵略的韩国、中国和东南亚等亚洲国家留下历史创伤和痛苦的政治象征，与欧洲人看到纳粹万字符就会想起第二次世界大战的噩梦如出一辙。国际足球联合会（FIFA）已禁止使用旭日旗。





文化体育观光部还在信函中强调，允许在东京奥运会和残奥会使用旭日旗，严重违反促进世界和平和实现人类关爱的奥林匹克精神和价值，希望国际奥林匹克委员会撤回东京奥组委关于允许使用旭日旗的立场，积极采取措施防止运动员将旭日旗带入赛场。





日本《产经新闻》4日报道，2020年东京奥运会和残奥会组委会称，旭日旗在日本国内广为使用，悬挂旗帜本身非政治宣传，未打算将其列入禁止携带品。东京奥组委不顾韩国政府的担心与反对，强制推进允许使用旭日旗的政策。





国会文化体育观光委员会上月29日曾敦促有关机构禁止旭日旗和与之相关的物品进入赛场，以及禁止旭日旗相关助威活动。





外交部本月3日表示，相信日方很清楚，周边国家将旭日旗视作日本军国主义和帝国主义的象征，日本应以谦虚的态度正视历史。





此外，旭日旗争议还扩散至残奥会奖牌上。本届残奥会奖牌上的图案，很容易让人联想到旭日旗。因为如此，大韩残疾人体育会以日方违反“禁止出现政治性表述”为由，向国际残疾人奥运会委员会（IPC）提出抗议，最终决定修改奖牌图案。





由于日本军队在第二次世界大战时使用旭日旗，因此该旗帜也称作象征日本军国主义的“战犯旗”。





近来，日本军国主义有抬头之势，右翼势力的呼声也逐渐高涨。首相安倍晋三一边努力寻求国家“正常化”，一边积极推进“可发动战争”的修宪。日本不仅未承认侵略和掠夺他国的历史，反而对韩国采取经济报复措施，让两国关系降至冰点。





因此有声音指出，在有“和平象征”之称的奥运会和残奥会上出现旭日旗，是国际社会不能容忍的。



