特朗普解雇美国国家安全事务助理博尔顿 韩半岛局势受瞩目

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因对中东和北韩政策意见相悖，美国总统特朗普10日对外宣布，解雇国家安全事务助理博尔顿。





据预测，随着“鹰派”代表人物博尔顿被解雇，未来北韩与美国协商乃至整个韩半岛局势都将发生变化。

特朗普当天发推文表示，我昨晚通知博尔顿，白宫不再需要他的服务。我要求他辞职，今天上午他向我递交了辞呈。对于解雇博尔顿的背景，特朗普强调，像政府其他人一样，我强烈反对博尔顿的许多建议。





博尔顿于去年3月22日被任命为国家安全事务助理，就任近1年6个月便被特朗普更换。此前，美国国内经常出现总统府白宫和政府内部围绕主要外交议题存在巨大分歧的情况，因次更换博尔顿的传闻甚嚣尘上。





特朗普解雇博尔顿的具体原因虽不得而知，但美国主流媒体认为，两人对阿富汗、伊朗、委内瑞拉和北韩等问题意见相悖或为主因。





《纽约时报》报道称，特朗普和博尔顿的关系近来因伊朗和北韩问题进一步恶化。博尔顿主张对伊朗动武，公开抨击北韩接连发射短程导弹的挑衅行为。报道还指出，博尔顿决定不参加特朗普与北韩国务委员会委员长金正恩在板门店的会晤，执意出访蒙古。





博尔顿作为美国“新保守主义者”，是特朗普政府中“超级鹰派”的代表人物。他与国务卿蓬佩奥在外交和安保领域意见存在分歧，一直代表着特朗普政府内部对北韩的强硬姿态。今年5月，博尔顿访问日本时，称北韩发射导弹违反联合国安理会对北韩制裁决议，这与特朗普的立场南辕北辙。





就像追求伊朗政权交替一样，博尔顿也主张对北韩采取“先发制人”的措施。就连北韩媒体也称其是“好战分子”和“破坏安全的助理”。





随着特朗普解雇博尔顿，白宫内部的“权力游戏”走向和特朗普政府对北韩路线基调等外交政策将发生哪些变化备受瞩目。





近来，美国接连释出信号欲将北韩拉回谈判桌，北韩随即回应称本月下旬展开对话。专家认为，美国在这个时候替换国家安全事务助理意义非凡。





有声音指出，对北政策将更倾向于国务卿蓬佩奥和国务院一边，政策基调将由强硬趋于缓和。但也有声音分析称，由于博尔顿实际上已被排除在北韩决策层外，因此政策不会发生较大改变。





对此，韩国总统府青瓦台正关注本次事件对北韩与美国协商等半岛局势的影响。政府虽未公开作出回应，但却期待解雇博尔顿会成为加速北韩与美国展开工作协商的契机。



