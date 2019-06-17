韩国总统文在寅任命曹国为法务部长官

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围绕韩国法务部长官提名人曹国的众多疑惑和争议引发国民舆论形成赞成与反对对峙状态。在此情况下，总统文在寅9日正式任命曹国为法务部长官。





对此，保守派在野党、大学生和部分民众坚决反对任命曹国为法务部长官。同时，检察机构也正在对曹国本人和家属进行调查。因此，未来或出现较大风波。





上月9日，文在寅总统提名前青瓦台民政首席秘书曹国为法务部长官。在对提名人进行审核的过程中，发现本人及其家属涉嫌违背法律等嫌疑，遭到舆论的强烈反对。





文在寅向曹国正式授予任命书，整个过程以直播方式进行。随后，文在寅对国民发表讲话，亲自出面解释任命理由。





文在寅表示，任命曹国为法务部长官，可更好地完成对检察等权力机构的改革。文在寅深切感受到围绕曹国及其家属的疑惑令民众引发破坏公平机制的争议和失落感，将反映教育改革等国民所求。





文在寅还认为，仅凭质疑不予任命，将开一个很不好的先例。分析认为，即便文在寅强行任命曹国为法务部长官引发史无前例的争议，但考虑到曹国本人并未出现违反现行法律的行为，因此做出该决定。





目前，曹国女儿入学和家属投资私募基金最受争议。





曹国女儿入学疑惑中最核心的是曾以外语高中学生身份进行为期两周的实习，并以第一作者的名义在学术刊物上刊登了病理学论文。不仅如此，曹国女儿其他实习及大学校长表彰等也备受争议。也就是说，曹国利用大学教授和前青瓦台民政首席秘书的身份，为其女积累众多进入大学和医学专门研究生院的“资历”。





此外，曹国女儿尽管留级，但仍继续获得奖学金也令民众不满。入学考试作假与韩国逃避兵役一样，是民众最不能容忍的不正之风。





而有关曹国家属投资私募基金的争议反而因考试作假被掩盖。然而，由于其投资金额远超过本人全部财产，因此该基金实际上属于曹国家属的专项基金，且核心人物均为家庭成员，所以争议不断。





韩国国会因朝野围绕相关问题对立迟迟未能举行听证会，曹国则在国会举行记者会，向民众解答迷思，更引发“自我辩解”的争议。





最终，国会虽举行了听证会，但仅引发朝野之间的唇枪舌剑。检方在此时以涉嫌伪造获奖证明，起诉了曹国妻子，为相关争议“火上浇油”。





即便如此，文在寅仍不顾各种争议和朝野对立，强行任命曹国为法务部长官。





最大在野党自由韩国党等保守阵营要求解雇曹国，并持续举行反对集会。有声音认为，短期内韩国政界将无法避免朝野极端对立的局面。





执政党共同民主党认为，检察机构对曹国的调查是反对改革的一种“有组织的抵抗”，并严厉谴责检察机关。曹国上任首日就成立了检察改革委员会。





随着总统府青瓦台、检察机关、法务部长官和检察长发生了史无前例的对立，政界正密切关注中秋节假期舆论走向。



