《漫话国乐》 秋月满庭 / 月晕 / 兴夫开葫芦





盘索里《沈清歌》讲述了孝女沈清感天动地的故事，其中有一段以书信触动人心的场面深刻地印记在人们的脑海里。沈清为了让盲人父亲重见光明，将自己卖给船夫，作为祭品跳进了印塘水。她的孝心感动了天地，沈清不仅起死回生，还被封为皇后，在富丽堂皇的宫殿里享受富贵荣华，但沈清每天都惦记在家乡独居的父亲，担心父亲身边没人，吃的住的如何自理，而且父亲以为女儿死了，因此伤透了心。当时时令已进入秋季，有一天，沈清独自站在庭园里，偶然抬头看到大雁成群在空中飞行的场面，希望自己也像雁群一样展翅翱翔，飞回父亲的身旁，但自己不能随意出宫，只能叹息罢了。





这一场面就是《沈清歌》中深受人们喜爱的一段“秋月满庭”，开头的歌词是这样的：

“秋月满庭映入珊瑚珠帘，

蟋蟀鸣声传入丝绸窗帘……”

秋夜的明月映照着内宅后院，且映入珊瑚珠窗帘，蟋蟀哀切的鸣声在室内响起，沈清坐下来拿起笔给父亲写信，每写一个字都激动到哭泣，写不到两个字又哭，热泪不停地流下。好不容易写了封信，想叫大雁传信给家乡的父亲，但雁群已消失了踪影，沈清情不自禁地瘫坐在那儿，再次放声大哭。

{音乐1：《秋月满庭》 /成昌顺 }





每逢中秋之际，天气不冷不热，秋高气爽，是一个美好的时节。当下的农村，经过炎炎夏日的农忙，农民们即将迎来丰厚甜美的收获期，这时候农民们仅仅是看田里的稻米，都会非常幸福，心情也放宽了许多，所以韩国俗话说：“不多不少，就像中秋佳节吧。”古人认为，平时如果像中秋节一样丰衣足食，不仅心情好，今生今世也值得活下去。





“每逢佳节倍思亲”，对于旅居海外的韩侨来讲，尤其是欣逢传统佳节，思乡情怀也会更加浓郁。与父母、兄弟姐妹或亲友相聚不远的话，可以经常见面，虽然难免会发生摩擦与冲突，但还是有很多好处的。如果住在远方，更加思念对方的同时，也会后悔对方在身边时没有善待对方，没有更亲近一点。如今几乎人人都有手机与电脑，联系非常方便，可无法与家人共度佳节、联络感情，也还是会倍感遗憾，这样想的话，我们似乎更能理解沈清对父亲的思念之情了。





现代城市，到了深夜也是灯火通明，而且现代人生活在繁杂忙碌的社会里，晚上也很少会举头望明月了，好在还有中秋节这样可以特别赏月的日子。人们期待今年也能一睹一轮皎洁的明月，思念家乡或身在异国他乡的家人与亲友。

{音乐2：玄琴独奏曲《月晕》中第1乐章“月光”与第2乐章“赏月” /作曲-玄琴-郑大锡 （音）}





中秋节并不是对所有人来说都是丰厚、美好的节日，对穷人来讲，或许会更加感到冷清与凄凉。盘索里《兴夫歌》中有一段描写了兴夫家过中秋的情景。到了中秋，邻家都用当年收成的大米煮饭或调制年糕，为了准备节日美食忙得不亦乐乎，热闹非凡。而兴夫家的氛围截然不同，家里早已没了粮食，可节日里也不能让子女饿肚子，兴夫实在没办法，就用屋顶的葫芦熬粥吃。夫妻俩饿着肚子合力开葫芦的情景令人啼笑皆非，欣慰的是，春天时燕子从江南带回的葫芦种子在屋顶上结出了大大的葫芦，用这个葫芦至少可以让孩子吃得饱。谁知一开葫芦，从葫芦里出来了两个柜子，一个装满了大米，另一个装满了金钱。更神奇的是，把柜子里的金钱与大米倒出来后，柜子马上又自行装满了。兴夫夫妇兴高采烈地一而再、再而三地把柜子里的金钱与大米倒出来，然后高兴地载歌载舞，兴夫还高喊道：“叫贫穷人家都来我家吧，咱家多少年来一直在他人的帮助下过活，今后我们也要帮助别人。”可见，兴夫没有忘记过去，深知贫困的痛苦，愿意与他人分享。

{音乐3：盘索里《兴夫歌》中“兴夫开葫芦”/安淑善、南相一（音）}