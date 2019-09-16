北韩提议重启美北无核化工作协商

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北韩外务省第一副相崔善姬表示，北韩愿意重启美北无核化工作协商。对此，当地时间9月9日美国总统特朗普回应称，双方会面是好事。因此，美国和北韩有望在近期内重启无核化工作协商。





美北双方有可能决定尽快重启无核化工作协商。但是，北韩的立场像似没有发生变化。河内美北首脑会谈破裂后，北韩要求美国提出新的无核化方案。北韩希望美国接受阶段性无核化方案，并缓和对北韩制裁。因此，即使无核化工作协商得到重启，美北双方将就此展开激烈的拉锯战。





据北韩官方通讯社朝中社报道，9月9日晚11点30分许，北韩外务省第一副相崔善姬发表谈话称，北韩愿于9月下旬在与美国商定的时间和地点，同美国广泛讨论相互关切的问题，并敦促美国找出能与北韩共享的“新算法”。这虽然带有美国要提出无核化新方案的前提条件，但是北韩表示愿意重启美北无核化工作协商，确实是令人鼓舞的事情。这有几种原因。首先，美国强烈敦促北韩重启对话，并对北韩加大压力。上周，美国国务院对北韩政策特别代表比根表示，如果北韩不参与无核化对话，韩国和日本也有可能进行核武装。这可以说对中国施加间接压力，并让北韩产生不能再拒绝美北对话的想法。此外，当前的诸多状况也有可能使北韩认识到重启美北对话的必要性。最近，中国负责外交事务的国务委员兼外交部长王毅访问北韩，就加强双边友好关系和重启美北对话及无核化协商等问题进行了讨论。当时，王毅外长有可能向北韩转达中国希望北韩重启美北对话的信息。不论如何，当前的诸多状况有可能使北韩认识到重启美北无核化工作协商的必要性。





当地时间9月6日，美国国务院对北韩政策特别代表比根提出了“韩日核武装论”。一直以来，美国对韩日两国拥有核武器持否定立场。但是美国现职官员比根非常罕见地公开提及美北无核化协商若因北韩拒绝而以失败告终，韩国和日本有可能走上核武装道路。这对北韩来说是莫大的压力。

两天后，即当地时间9月8日，美国国务卿蓬佩奥则表示，如果北韩国务委员会委员长金正恩不回到协商桌前，特朗普总统会非常失望。总之，最近美国再三敦促北韩重启对话，并迫使北韩回到无核化协商桌前，北韩则考虑到当前诸多状况，决定重启美北对话。





在此情况下，北韩于9月10日再次发射短程发射体，可说是针对美北无核化工作协商的武力示威。北韩当天发射的是飞行约330公里的短程导弹，而美国总统特朗普再三表示，他不介意北韩发射短程导弹。因此，北韩此举并未直接刺激美国。但是北韩在外务省第一副相崔善姬对美国发出对话信息的同时发射导弹，意味着如果美国不提出新的无核化方案，也就是说，如果美国没有找出与北韩共享的“新算法”，依然坚持自身立场，那么美北无核化协商将无果而终。如果协商最终破裂，北韩有可能发射洲际弹道导弹等远程导弹。因此，北韩此次对美国发出对话信息并发射短程导弹，可说是对美国采取的刚柔并进策略。9月10日上午6点53分和7点12分许，北韩分别发射飞行约330公里的短程发射体。在北韩外务省第一副相崔善姬发表谈话后，北韩立即发起武力挑衅，具有迫使美国在重启的无核化工作协商中提出新方案的意图。因为今年4月北韩国务委员会委员长金正恩在最高人民会议施政演说中表示，美国要找出能与北韩共享的“新算法”。也就是说，北韩为提高对美协商能力，同时亮出了“对话”和“挑衅”两张牌。那么，“新算法”到底是什么呢？“新算法”是河内美北首脑会谈破裂后北韩采取的一贯立场。在河内美北首脑会谈中，美国主张一揽子解决北韩核问题。也就是说，除了宁边核设施以外，还要一并废弃宁边以外地区的核设施与北韩拥有的核物质、核武器，然后才能缓和对北韩制裁。但是北韩要求美国采取阶段性同步措施。也就是说，北韩在分阶段实现完全无核化的过程中，美国要采取包括缓和对北韩制裁、改善美北关系、构建韩半岛和平机制、向北韩提供人道主义援助等在内的同步措施。这就是北韩所谓的能与美国共享的“新算法”。北韩与美国的最大分歧点在于无核化方式。美国主张一揽子解决北韩核问题，北韩主张希望以废弃宁边核设施为出发点，分阶段实现完全无核化。至于北韩所谓的“新算法”是以废弃宁边核设施为出发点，要求美国作为无核化相应措施，保障其体制安全和解除或缓和对北韩制裁。在此情况下，美北双方将难以在9月下旬重启的无核化工作协商中找出折中点。





以目前的情况来看，美国和北韩将于9月底重启协商，但是双方在实现无核化的方式上存在极大分歧，因此美国和北韩将为争取对自身有利的条件展开激烈的拉锯战。专家认为，美北无核化工作协商要到11月或12月才有可能取得实质性进展。因为这时美国特朗普政府要积极准备总统大选，有可能在北韩无核化问题上作出最大程度的让步。如果北韩作出能让国际社会信任的无核化承诺，而美国决定向北韩提供相应的补偿，那就再好不过了。





今年6月，美国总统特朗普和北韩国务委员会委员长金正恩会晤，并就重启无核化工作协商达成一致，但是协商迟迟未能得到重启。在此情况下，最近终于重新点燃美北对话的火种，且当地时间9月10日，特朗普政府内的鹰派人物、美国总统国家安全事务助理博尔顿被解职。因此，美国政府的对北韩政策基调或许有可能发生变化。问题是美北双方在各自坚持的立场上能作出何种程度的让步。因此，有望于9月下旬重启的工作协商将成为美北无核化协商的重大分水岭。