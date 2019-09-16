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家属和亲人欢聚一堂的传统佳节——中秋节假期从12日开始，为期4天。高速公路挤满回乡车辆，全家人为准备茶礼供品和一起享用的饮食，忙得不亦乐乎。那么，北韩在中秋佳节准备何种饮食呢？





北韩在传统民俗佳节中秋节不像韩国这样多放几天假。北韩只在中秋节当天放1天假，让民众祭拜祖先。茶礼桌上供品的摆放也不像韩国这么讲究。北韩在茶礼桌上摆放祖先们生前爱吃的饮食，并到祖坟去祭拜祖先。此外，北韩居民都诚心诚意地准备供品，并表示准备供品时要散发出用油煎东西的味道。因此，在中秋节用于祭拜祖先的供品中少不了各种煎饼，还有松饼、炖肉等平时很难吃到的美味佳肴。茶礼结束后，全家人一起分享这些供品。





北韩将中秋节分类为民俗佳节。其实，在上世纪80年代中期以前，北韩将民俗佳节视为封建残余，但是从1988年开始将农历8月15日中秋节指定为国家公休日。韩国在中秋节当天和前后两天连休三天，若连上周六和周日可放5天假，再连上其他国定假日最长可休息6天。但是北韩只在中秋节当天放1天假。因为与中秋节等民俗节日相比，北韩更重视已故国家主席金日成的生日“太阳节”等具有政治意义的社会主义节日。韩国家庭在中秋茶礼桌上摆放供品时讲究左脯右醯、鱼东肉西、红东白西、枣栗二柿，但是北韩的家庭准备祖先们生前爱吃的饮食，并提前准备好所需材料。北韩居民为迎接中秋节提前做好准备。也就是说，家家户户都会提前买好鱼和猪肉等供品材料放在家里，在中秋节前一天做成供品后摆放在茶礼桌上。我母亲常说，诚心诚意地祭拜祖先才能事事顺利、平安健康。因此，她在一个月以前就到市场去买最好的鱼和肉以及糯米、大米以及各种材料。如果亲人到我们家里来过节，我母亲也会对他们说，诚心诚意地祭拜祖先，祖先们才会保佑你们平安健康、事事顺利。





北韩并非家家户户都能准备最好的材料，但是北韩居民无不诚心诚意地准备茶礼。在中秋节到来之际，北韩居民都到磨坊去磨谷物，并到市场去购买鱼、肉、黄豆芽、萝卜等各种食品材料。由于北韩居民几乎都没有私家车，因此很多人不辞辛劳地徒步奔走，以准备茶礼饮食。举例来说，比目鱼、青花鱼等鱼类到海鲜市场去买来后，去除内脏，清洗干净，晾干数日，然后撒点儿盐做成炖鱼端上茶礼桌。为散发出用油煎东西的味道要煎绿豆饼、葱饼、面粉饼、糯米粉饼等各种煎饼和煎豆腐等。此外，还要在茶礼桌上摆放炖鱼、煮熟的猪肉、水果以及祖先们生前爱吃的几样东西，煮熟的猪肉要切成片状后端上茶礼桌。北韩各个家庭都按各家中秋习俗准备茶礼，有些家庭把烤好的豆腐摆在茶礼桌上。汤和炙烧烤的材料也和韩国不同。一般来说，韩国将牛肉和萝卜切成薄片后煮成汤，但是北韩大都用猪肉煮汤，这与北韩牛肉供给短缺有关。因此，北韩居民大都将那年春天到秋天获得配给的牛肉和猪肉煮熟后用盐腌起来，在中秋节当天切成方块后煮汤。炙烧烤也是一样。韩国大都使用牛肉，但是北韩使用猪肉，且在北韩的茶礼桌上很难看到肉丸煎饼和鳕鱼、冻明太鱼煎饼。在北韩，青花鱼和比目鱼是珍贵的鱼。因此，北韩居民在茶礼桌上摆放清洗干净的整条鱼。有些家庭以高粱豆沙煎饼替代鱼，并将6-7个熟鸡蛋装在碗里摆在茶礼桌上。此外，包松饼的方法也和韩国有所不同。韩国的松饼很小，北韩的很大。韩国的松饼以芝麻馅儿居多，但是北韩大都用豆沙馅儿，如大豆、红豆、四季豆，有些家庭还用核桃馅儿、炒蔬菜馅儿。此外，北韩居民都在家里亲手包松饼，并把蒸好的松饼放在茶礼桌上祭拜祖先，茶礼结束后全家人一起分享。北韩的松饼比韩国大两三倍，并用大豆、红豆等豆沙和干萝卜缨、干白菜叶等馅料。住在僻远山区的人则在松饼里放萝卜丝、绿豆芽或土豆。北韩的松饼很大，看起来很饱满，吃起来清淡可口。除了松饼以外，北韩居民还在中秋节做多种多样的米糕吃。北韩的松饼有用手包的，也有从模子里压出来的。模子里压出来的叫片糕，上面有图纹。北韩居民在中秋节包很多松饼，以便放在家里慢慢地享用。因为北韩的气温比韩国低，没有冰箱也能保存较长时间。此外，北韩居民在传统佳节都蒸米糕，但因北韩大米短缺，平时大都吃五谷杂粮饭，在春节和中秋节等传统佳节即将到来之际，把积攒的大米拿到磨坊去磨成粉后，在家里直接蒸米糕。北韩居民认为，米糕是在传统佳节能填饱肚子，而且非常好吃的食品。气温比南部低的韩半岛北部地区过去难以种植水稻，目前北韩的大米产量也不很多。因此，北韩居民在中秋等传统佳节多蒸些米糕，放在家里慢慢地享用。此外，北韩居民在中秋节还喜欢吃在栗子大小的糯米饼上撒些栗子粉的栗粉团子。





如此这般，北韩居民在准备好松饼、米糕等各种饮食后，在中秋节早上举行茶礼，到祖先的坟前扫墓后，全家人围坐在一起分享美味佳肴，回想祖先生前的叮咛，增进家庭和睦。此外，中秋节当天下午，一家人一起玩儿掷柶、踢毽子、荡秋千等传统游戏，晚上还赏月许愿等，以愉快的心情欢度中秋佳节。

如此这般，北韩居民欢度中秋佳节的景象和韩国大致相同。因此，我们期待在今年的中秋节夜晚，南北韩人民都能望着大满月，共同祈愿尽快实现韩半岛和平统一。