孩子在生人面前不爱说话怎么办

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不少家长发现，自己的孩子在家时就像个小“话唠”，总是能找得出很多的话题来。但是一出门，或者是家里来了客人后，就像变了个人似的，显得很害羞很内向，总是寸步不肯离开父母。就比如说让叫人吧，孩子就躲在父母身后盯着“生人”看个半天，问问题，要么就是一言不发，要么就是低着头小声地应答，跟没有陌生人在场时完全判若两人。怎样才能让孩子在陌生的环境和陌生人面前也能表现的落落大方呢？

首先，要了解孩子的个性，不给孩子施加压力。家长不要急于给这样的孩子施加压力，不顾孩子的感受，硬是让孩子在他人面前表现自己，这样反而会让他们更加害怕再接触这种场合，父母需要做的是，为他们提供一个安全、稳定、舒适的社交环境，给他们一些时间来缓冲，当他感觉这种社交场合是安全、没有压力时，就会很乐意地表现自己了。

第二点，要让孩子走出家庭封闭式的“小天地”，扩大孩子的交往范围。父母在日常养育过程中，要注意培养孩子多跟人接触。比如，家里来客人时，可以让孩子出来一起招待客人，平时多带孩子出去串串门，让他们多跟其他同龄的孩子一起玩耍，逐渐扩大社交圈子，见多识广了，自然慢慢就没那么怯生了。

第三点，给孩子多一些鼓励，不要给他“贴标签”。有些家长看到孩子在人前表现得比较内敛时，就会当着客人的面说：“这孩子在生人面前就是这样，比较怕羞。”这表面上是给孩子解围了，但实际上是给了孩子一种消极的暗示，让他们更加不喜欢在生人面前说话了，所以要切忌给孩子“贴标签”，父母需要做的是多给予鼓励，让他勇敢地跟人打招呼、说说话，只要他在生人面前表现得稍微有一些进步了，都要及时地表扬他，以增强他的自信心。反之也亦然，千万不要在外人面前批评孩子，给孩子加上“坏孩子”的标签，让孩子更加自卑或畏惧与生人接触。

第四点，父母以身作则，给孩子树立一个好的社交榜样。家长是孩子学习的榜样，很多时候孩子的处事风格都会在一定程度上受到父母的影响。所以，父母需要为孩子树立一个良好社交的榜样，为人处事要落落大方，孩子在耳濡目染中慢慢就会受到父母这种积极的影响，变得大方出众了。





（文中窍门来自宋希瑄听友）