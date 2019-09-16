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最近外国朋友来韩国旅游，晚上的行程也很丰富多彩，除了欣赏夜景的美好外，最近还多了一个选项，就是去夜市逛逛。





韩国最具代表性的夜市在首尔、釜山、大邱这3个都市。首尔的夜市是这几年才亮相的，最有代表性的是2015年开始的“首尔夜猫子夜市”。在首尔，几乎各小区都有大大小小的传统市场，可是市场的运营时间一般只到晚上6点左右，所以以前没有像台湾的士林夜市一样晚上运营的夜市。而由首尔市政府主办的“首尔夜猫子夜市”头一年只开放7天，但自2016年起，夜市延长开放时间的同时，还扩大了场地范围，深受民众与外国游客的欢迎。该夜市与其他城市的夜市不同的是并非全年开放，而是从春季到秋季只有周末开放。今年从4月5日至10月27日在汝矣岛汉江公园、盘浦汉江公园、清溪川、东大门设计广场（DDP）、文化储备基地（5月中3个星期）5处进行，尤其今年首尔市计划将于12月开放首尔圣诞节市场，给人们增添节日色彩。但有一点要留意的是，夜市的运营时间按照场地不同而有所不同，如汝矣岛与盘浦汉江公园的运营时间一样，周五、周六下午6点至11点。清溪川夜市在周六、周日开放，但两天的开放时间不同，周六为下午5点至11点，周日为下午4点至9点。其中，汝矣岛汉江公园的夜市沿着公园而设，不仅有多样的美食餐车供人们品尝世界各地的风味美食，还可以逛沿途林立的手工物品商店，同时欣赏浪漫的汉江夜景，因此绝对是一个打卡圣地。





韩国首家夜市是2013年亮相且全年开放的釜山富平罐头市场夜市。这里有很多美食与杂货摊位，而且附近还有国际市场、札嘎其市场等釜山人气景点，可以一路参观，别有一番乐趣。





大邱的西门市场夜市从2016年起开放，这里云集了100多种世界美食与大邱美食以及杂货摊位，堪称韩国规模最大的夜市。





如果您正在计划来韩国旅游，别忘了魅力无穷的韩国夜市正等待着大家的光临。