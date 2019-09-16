脸红的思春期发行新专辑《Two Five》 追求自然而然的改变

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备受期待的脸红的思春期的全新EP《Two Five》于本月10日正式发行。

新专辑《Two Five》展现了25岁的脸红的思春期两位成员更加成熟的音乐理念。专辑收录了主打歌《Workaholic》以及《25》《XX》《Taste》《白天（Day Off）》《XX(Acoustic Ver.)》等共6首歌曲。

此次回归，脸红的思春期从音乐到造型、风格等进行了全方位的变化。主唱安志英介绍专辑说：“非常想做一些新的东西。也有很多人希望我们能有新的变化。这会是一张很有意思的专辑。我们也会看大众对这张专辑反响，从而决定我们音乐今后的行进方向。”可谓对新专辑十分重视。

主打歌《Workaholic》向在日常中更容易疲倦的工作狂们传达了积极地信息。吉他、风琴、大鼓等乐器打造出的旋律，配合安志英独具辨识度的嗓音，组合出全新的音乐感觉，却依然很有脸红的思春期的独特味道。

两位成员都认为，25岁左右是人生最容易彷徨的时期。安志英在创作专辑时，也从身边的朋友获得了大量灵感。她表示：“身边的朋友也都正处于这样的状态，似乎已经告别了青涩的年纪，但却也没有十分成熟。但即使还未能了解全世界也没关系，因为此时此刻也会成为人生中闪耀的经历。我正是抱着这个心态写下了这首歌，甚至我自己听也会得到些许治愈。”

一向以感性的音乐作品打动大众的脸红的思春期，新歌音源一经发表，也立刻横扫各音源榜单。主打歌《Workaholic》在Melon等国内7家音源榜单排名第一，再次证明了脸红的思春期音乐的超高人气。