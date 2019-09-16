《LALALAY》打歌活动结束 善美感言“超幸福”

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歌手善美新歌《LALALAY》为期两周的打歌活动于日前圆满结束。

善美在9月第二周的《人气歌谣》节目中结束了此轮回归活动。在《LALALAY》的告别舞台中，善美以极具个性的造型与独具魅力的表演，为歌迷打造了一场观感强烈的精彩演出。

善美也以结束舞台为契机，与前来支持的粉丝相聚，举行了一场小型歌迷见面会。在《LALALAY》打歌期间，善美也曾为不分昼夜大力支持自己的歌迷，亲自准备了冰淇淋车，以慰劳歌迷的辛苦。此次歌迷会也同样是由善美亲自策划，尽显善美感谢歌迷的诚意。

善美面对歌迷发表感言称：“这次《LALALAY》和之前的作品在风格上有着很大的不同，也是我的一次挑战。尽管如此，也依旧获得了大家的爱和支持，真的感觉超幸福，也下定决心今后要创作更好的音乐，想到这感到肩上担子很重呢。不过相比负担，我会更享受创作的乐趣。”善美还承诺歌迷，未来会在音乐上进行更多风格的新的尝试。

在约1个小时的歌迷会中，善美没有特别的歌舞表演，而是以与歌迷交流沟通为主，让歌迷感受到爱豆的亲切。