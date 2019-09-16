f(x)成员合约到期 出道10年遗憾曲终人散

ⓒ SM Entertainment

女团f(x)今年迎来出道10周年，遗憾的是随着演艺合约到期，各成员无奈分道扬镳，将独自开展演艺事业。

f(x)2009年9月发行单曲《LA chA TA》出道，至今刚好满10年。和其他女团或性感、或清纯的风格不同，f(x)是韩流乐坛中个性突出、concept独特的一支。出道以来拥有多首人气作品，如《Chu~♡》《NU_ABO》《Pinocchio》《Hot Summer》《Electic Shock》《初智齿》《Red Light》《4 Walls》等等，是韩流乐坛最具代表性的女团之一。

2015年原成员雪莉退队，但4人组f(x)人气依旧，且音乐也更趋于成熟。然而雪莉的退队也成为了f(x)的转折点。在推出专辑《4 Walls》后，4位成员也更趋于向solo发展，宋茜主要留在中国，Amber和朴善怜发行个人唱片，郑秀晶则主攻影视剧表演。

8月3日在日本举行的SM TOWN演唱会上，f(x)惊喜亮相，引发歌迷和媒体关注。虽然当时宋茜未能归队，但Amber、朴善怜、郑秀晶以f(x)名义站上舞台，让歌迷以为这是团队即将回归的信号。

然而遗憾的是，Amber和朴善怜的合约分别于本月1日和5日到期，两人均选择离开SM，而同样合约到期的宋茜虽然有意留下，但却希望探寻全新演艺模式。就外界关心的f(x)的命运，SM方面表示“若成员有意，会促成重组”，实则遗憾宣布f(x)已经解散。这也让苦等的歌迷伤心不已。