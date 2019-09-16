GOT7确定明年2月于泰国最大体育场举行演唱会

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GOT7超大规模泰国粉丝见面会于日前结束，明年2月泰国演唱会日程敲定。

JYP娱乐本月10日对外介绍称，GOT7 9月5日至8日在泰国举行了名为“GOT7 FAN FEST 2019 'SEVEN SECRETS' IN BANGKOK”的粉丝见面会。GOT7也成为首个在泰国连续4天共举行7场粉丝见面会的韩流歌手，创下纪录。

在本轮演出中，GOT7各位成员也都为当地歌迷带来了精彩的solo舞台。尤其是JB为歌迷首次现场还未发行的作品《honey》与《ANYWAY》，让歌迷惊喜不已。另外，还以“7个秘密”为主题，安排了成员与粉丝亲密对话的环节，同时各位成员也向歌迷公开了各自珍爱的收藏物品。

除了表演和互动环节外，GOT7还公布了演唱会计划，更是让歌迷尖叫不已。今年GOT7开启了“GOT7 2019 WORLD TOUR KEEP SPINNING”世界巡演，作为该巡演的一环，确定将于明年2月15日在泰国最大演出场地拉加曼加拉国家体育场举行单独演唱会，这也将是GOT7出道后在泰国举行的最大规模的演唱会。