文在寅将出席联合国大会并会见美国总统特朗普

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文在寅将访问美国，出席联合国大会并会见特朗普总统。





此次韩美首脑会谈适逢美北对话出现转机，韩美同盟被质疑产生裂痕之际，预计会谈议题将聚焦促进美北对话及重申韩美同盟关系坚固如初，同时就终结《韩日军事情报保护协定》及韩美防卫费分摊问题进行讨论。





此前，韩国政府曾考虑由国务总理李洛渊出席大会，但北韩崔善姬9日表示，有意与美国在9月下旬进行协商。特朗普也突然撤换“鹰派”人物博尔顿，这被解读为安抚北韩的一个信号。有鉴于此，文在寅决定亲自出席此次大会。这也表明，韩国政府将集中外交力量促进美北对话。





美国和北韩在无核化方法上一直存在巨大分歧。美国要求快速一揽子实现无核化，北韩则主张分阶段无核化。目前双方最大争执点就是对北制裁。美国坚持在取得可视性成果之前继续实施制裁，北韩则认为已采取部分无核化措施，要求缓和制裁。在此情况下，北韩要求美国提出新方案作为重启对话的条件，美国提出的方案北韩能否接受将是关键。而特朗普迫切需要在外交方面特别是北韩问题上取得进展，为其赢得下次大选增加筹码。因此，文在寅的斡旋作用就显得尤为重要。





此外，在《韩日军事情报保护协定》终止，韩美同盟关系疑似因此出现裂痕的情况下，预计文在寅将在会晤中就终止协定的背景进行详细说明，并强调此举不会影响韩美同盟。另外，美国增加驻韩美军防卫费分担额的要求也将是非常棘手的议题。特朗普连日就防卫费分担问题向韩国施压，甚至指责“同盟国更不知感谢”。在此背景下，特朗普很可能在首脑会谈中直接向韩方施压，这也将是文在寅面临的又一大难题。