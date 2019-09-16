让传统焕发生机活力——韩国“Yujinbuty”公司

© Yujinbuty

韩国企业的一些新想法给全球经济带来了变化。今天，我们将带领大家共同走进韩国“Yujinbuty”公司，这是一家饰品公司，对韩国传统发饰进行了重新诠释，成为一家闻名全国的公司。今天，我们将与公司负责人柳津（音译：류진）女士一道聊一聊这家公司。





韩国“Yujinbuty”公司生产的发饰融合了数百年的传统和现代元素。2013年创立公司之前，柳女士曾担任时尚总经理整整十年的时间。





柳津女士大学的时候主修电子通讯，但她的职业生涯始于韩国本土电视家庭购物。她对传统的服装和配饰特别感兴趣。韩国“Yujinbuty”公司是一家一人公司，避免了复杂的生产设计流程，并选择了传统发饰作为其商业项目。





过去，韩国女性常常将长发梳成整齐的发箍。发簪可以将头发扎起来并将头发固定到一个位置。除了这种实用功能外，它还是一个美丽而优雅的配饰，也代表了佩戴者的身份。发簪一端的凸起部分可以装饰不同的配饰。发簪有各种各样的材料，如金、银、珍珠、玉或竹子，其凸起部分可以有许多不同的形状，包括龙、鸳鸯、牡丹各种图样。柳津女士认为，蕴含着历史和文化的发簪可以增加一些新的创意，以适应21世纪现代生活的需要。柳女士打造的发簪装饰部分有三个不同的主题。她一直致力于开发传统饰品。





柳津女士搜索了无数的历史文件，并查看了不同的发簪作品，以重新打造传统的发饰，使之成为现代时尚发饰。她所采纳的传统元素以韩国文物为载体，比如崇礼门和圣德王大神钟，将其中一些文化属性的设计应用于发簪产品花费了1年多的时间。虽然在创意设计方面投入了大量精力，但韩国“Yujinbuty”公司还提出了各种使用新型发簪的方法，因此佩戴者可以方便地使用时尚的发饰。公司的发簪有多种颜色和尺寸，为用户提供更广泛的产品选择。公司几年前首次参加海外时尚活动期间，其独特的发簪产品备受关注。





韩国“Yujinbuty”公司现在已经成为了一家在海外市场获得认可的发饰专家。公司的产品也深受国内消费者的欢迎，赢得了“Hi Seoul”优秀产品奖。发簪是一种女性的发饰，拥有悠久的历史，韩国“Yujinbuty”公司立足于历史，打造出全新的设计理念。这种设计以现代和艺术的方式诠释了韩国的美学文化，生动地实现了传统与现代的完美融合。





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