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近日，世界的目光都聚焦在美联储，美联储本周将对其是否调整基准利率做出决定。由于对经济衰退和持续的美中贸易战的担忧加剧，美联储是否会再次降低基准利率受到广泛关注。今天，我们邀请到了韩国全球经济研究所金大镐（音译：김대호）所长，与他共同聊一聊美联储基准利率的前景。





美联储将于9月17日和18日召开联邦公开市场委员会会议。众所周知，联邦公开市场委员会将对基准利率做出决定。7月31日，美联储将基准利率下调0.25个百分点，与市场预期的0.50个百分点相比，调整幅度相对较小。由于美联储的利率调整不仅会对美国经济产生影响，也将对全球经济产生重大影响，全世界都在密切关注美国本月再次降息的可能性。





7月份降息是美国2008年全球金融危机以来的首次降息，标志着2015年底以来的货币政策正常化已经结束。7月份，美联储暗示可能会出现再次降息的可能性。本月初，美联储主席杰罗姆·鲍威尔否认了美国陷入衰退的可能性，但他重申了美联储此前的立场，将采取适当措施以保持美国经济的增长。他的言论被广泛视为美联储可能再次降息的信号。





在芝加哥商品交易所，期货交易基于利率调整预期。对期货交易的分析表明，90％的绝大多数投资者预计利率将下降超过0.25个百分点。至于原因，他们解释说美国经济比他们想象得要糟糕，最近一系列指数表明，美国制造业3年来首次出现萎缩。他们还指出，美国的消费者价格仍低于美联储的通胀目标。至少从宏观经济指数来看，他们预计将会降息。





市场预计本月基准利率将下调0.25个百分点，《华尔街日报》也做出了同样的预测。在美中贸易争端之后，全球经济出现衰退的迹象，但现在还很难断定经济陷入衰退。根据这一评估结果，美联储可能会选择小幅度持续降息而非一次性大幅降息，以此向世界展示其货币政策方向。





美联储的利率政策将影响许多其他国家的货币政策。当美国基准利率下调时，美元价值可能会下降。美元走弱将推动日元和欧元等其他主要货币走强。随着全球经济放缓，美国降息将促使其他国家纷纷降息。





包括新西兰、印度和泰国在内的一些国家也在下调本国的基准利率。美中贸易争端带来的不确定性日益增加，作为全球经济引擎的中国经济持续低迷，欧洲经济也出现放缓，这些都正在加速全球货币宽松的转变。





由于美中贸易冲突和其他各种不利的贸易因素，全球贸易急剧萎缩。更糟糕的是，全球经济增长率正在下降。许多人认为有必要下调利率以重振正在失去动力的全球经济。除了世界两大经济体之间的贸易战之外，一些国家正在进行货币战争。当各国寻求更多出口，减少进口商品时，就会爆发贸易战。在这个过程中，他们可能会故意推动其货币贬值，以出口更多商品。





全球贸易量下降，一些国家发起货币战，正在形成一个所谓“廉价货币”的时代。2008年全球金融危机后，主要经济体长期采取超低利率政策以支持经济复苏。但美联储去年4次上调基准利率，促使发达国家和新兴经济体加入货币紧缩政策。然而，随着经济的不断恶化，美联储再次转向降息。韩国央行韩国银行也在7月份决定下调本国利率。在此背景下，美国再次降息可能会导致韩国央行在10月和明年再次降息。如果发生这种情况，韩国基准利率可能首次降至1％以下。但美国降息可能会对韩国经济产生有利影响。





降息意味着企业的贷款利息负担变小，因此可以在不增加贷款的情况下提高产量。较低的利率将特别有利于高负债公司，从而有助于以某种方式刺激全球经济。从这个角度来看，降息对韩国经济来说可能是个好消息，而韩国经济在很大程度上依赖对外贸易。





当然，较低的利率能否拉动经济增长还充满不确定性。因为如果经济状况不好，即使降息也不会刺激投资。尽管如此，如果美国在当前形势下下调利率，全球经济可能会克服当前的经济困境。本周，美联储的利率政策将决定全球经济的未来动向。