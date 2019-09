职业:演员/歌手

生日:1980年2月7日

出生地:首尔

身高:160cm

血型:O型

学历:中央大学话剧电影学

出道:电影《花瓣》(1996)

李贞贤出道初期曾以独特的音乐风格为大众留下深刻印象,因此也让很多人误以为她本就是歌手身份出道。然而,李贞贤却是一位科班出身的演技派演员。

发行唱片之前,李贞贤于1996年主演电影《花瓣》,正式踏足演艺圈。当时还是高中生的李贞贤由于过于紧张,在电影拍摄前期表演得一塌糊涂,惹得导演怒摔剧本。李贞贤在受到刺激后并未退缩,决心放下所有包袱“放手一搏”,结果获得了剧组的肯定,还凭借该片斩获大钟奖、青龙奖最佳新人奖。

李贞贤出道至今影视、音乐作品无数。不仅演技获得好评,音乐作品也因风格独树一帜,而被冠以“韩国Lady Gaga”的称号。

2019年4月,李贞贤与圈外人士完婚。

主要作品:

·个人音乐作品:

《V》(2013)

《Lee Jung Hyun 007th》(2010)

《Avaholic》(2009)

《千面女孩》(中文,2008)

《Fantastic Girl》(2006)

《Passion》(2004)

《Summer Party!》(2003)

《I Love Natural》(2002)

《Magic To Go To My Star》(2002)

《李贞贤2辑》(2000)

《Let`s Go To My Star》(1999)

·电视剧:

《诞生吧!家族》(2015)

《孔子》(中国,2010)

《大王世宗》(2006)

《轮舞曲》(2005)

《美丽心灵》(中国,2002)

《美丽的日子》(2001)

·电影

《要来两次吗》(2019)

《军舰岛》(2017)

《SPLIT》(2016)

《诚实国度的爱丽丝》(2015)

《波澜万丈》(2011)

《死亡功课》(2000)

《沉香》(2000)

《花瓣》(1996)

主要获奖经历:

第6届大韩民国TOP STAR颁奖典礼 TOP STAR奖(2017)

第1届The Seoul Awards电影单元女配角奖(《军舰岛》,2017)

第36届青龙电影节 最佳女主角(《诚实国度的爱丽丝》,2015)

第12届大韩民国演艺艺术奖 韩流全能明星奖(2005)

SBS歌谣大战 本赏(2002)

Mnet舞曲歌手奖&新人歌手奖(1999)

第10届首尔歌谣大赏 新人奖(1999)

第10届韩国影评家奖 新人奖(《花瓣》,1996)

第17届青龙电影节 新人女演员奖(《花瓣》,1996)

第34届大钟奖电影节 新人奖&最佳女主角(《花瓣》,1996)