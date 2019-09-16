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李贞贤

#明星档案 l 2019-09-17


职业：演员/歌手 

生日：1980年2月7日 

出生地：首尔 

身高：160cm 

血型：O 

学历：中央大学话剧电影学 

出道：电影《花瓣》(1996) 

 

李贞贤出道初期曾以独特的音乐风格为大众留下深刻印象，因此也让很多人误以为她本就是歌手身份出道。然而，李贞贤却是一位科班出身的演技派演员。 

发行唱片之前，李贞贤于1996年主演电影《花瓣》，正式踏足演艺圈。当时还是高中生的李贞贤由于过于紧张，在电影拍摄前期表演得一塌糊涂，惹得导演怒摔剧本。李贞贤在受到刺激后并未退缩，决心放下所有包袱“放手一搏”，结果获得了剧组的肯定，还凭借该片斩获大钟奖、青龙奖最佳新人奖。 

李贞贤出道至今影视、音乐作品无数。不仅演技获得好评，音乐作品也因风格独树一帜，而被冠以“韩国Lady Gaga”的称号。 

2019年4月，李贞贤与圈外人士完婚。 

 

主要作品： 

·个人音乐作品： 

《V》（2013 

《Lee Jung Hyun 007th》（2010 

Avaholic》（2009 

《千面女孩》（中文，2008 

《Fantastic Girl》（2006 

《Passion》（2004 

《Summer Party！》（2003 

《I Love Natural》（2002 

《Magic To Go To My Star》（2002 

《李贞贤2辑》（2000 

Let`s Go To My Star》（1999 

 

·电视剧： 

《诞生吧！家族》（2015 

《孔子》（中国，2010 

《大王世宗》（2006 

《轮舞曲》（2005 

《美丽心灵》（中国，2002 

《美丽的日子》（2001 

·电影 

《要来两次吗》（2019 

《军舰岛》（2017 

《SPLIT》（2016 

《诚实国度的爱丽丝》（2015 

《波澜万丈》（2011 

《死亡功课》（2000 

《沉香》（2000 

《花瓣》（1996 

 

主要获奖经历： 

6届大韩民国TOP STAR颁奖典礼 TOP STAR奖（2017 

第1届The Seoul Awards电影单元女配角奖（军舰岛，2017） 

第36届青龙电影节 最佳女主角（诚实国度的爱丽丝》，2015） 

12届大韩民国演艺艺术奖 韩流全能明星奖（2005） 

SBS歌谣大战 本赏（2002 

Mnet舞曲歌手奖&新人歌手奖（1999 

第10届首尔歌谣大赏 新人奖（1999 

10韩国影评家奖 新人奖（花瓣1996 

第17届青龙电影节 新人女演员奖（花瓣1996 

第34届大钟奖电影节 新人奖&最佳女主角（花瓣1996 

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