



职业：演员/歌手

生日：1980年2月7日

出生地：首尔

身高：160cm

血型：O型

学历：中央大学话剧电影学

出道：电影《花瓣》(1996)

李贞贤出道初期曾以独特的音乐风格为大众留下深刻印象，因此也让很多人误以为她本就是歌手身份出道。然而，李贞贤却是一位科班出身的演技派演员。

发行唱片之前，李贞贤于1996年主演电影《花瓣》，正式踏足演艺圈。当时还是高中生的李贞贤由于过于紧张，在电影拍摄前期表演得一塌糊涂，惹得导演怒摔剧本。李贞贤在受到刺激后并未退缩，决心放下所有包袱“放手一搏”，结果获得了剧组的肯定，还凭借该片斩获大钟奖、青龙奖最佳新人奖。

李贞贤出道至今影视、音乐作品无数。不仅演技获得好评，音乐作品也因风格独树一帜，而被冠以“韩国Lady Gaga”的称号。

2019年4月，李贞贤与圈外人士完婚。

主要作品：

·个人音乐作品：

《V》（2013）

《Lee Jung Hyun 007th》（2010）

《Avaholic》（2009）

《千面女孩》（中文，2008）

《Fantastic Girl》（2006）

《Passion》（2004）

《Summer Party！》（2003）

《I Love Natural》（2002）

《Magic To Go To My Star》（2002）

《李贞贤2辑》（2000）

《Let`s Go To My Star》（1999）

·电视剧：

《诞生吧！家族》（2015）

《孔子》（中国，2010）

《大王世宗》（2006）

《轮舞曲》（2005）

《美丽心灵》（中国，2002）

《美丽的日子》（2001）

·电影

《要来两次吗》（2019）

《军舰岛》（2017）

《SPLIT》（2016）

《诚实国度的爱丽丝》（2015）

《波澜万丈》（2011）

《死亡功课》（2000）

《沉香》（2000）

《花瓣》（1996）

主要获奖经历：

第6届大韩民国TOP STAR颁奖典礼 TOP STAR奖（2017）

第1届The Seoul Awards电影单元女配角奖（《军舰岛》，2017）

第36届青龙电影节 最佳女主角（《诚实国度的爱丽丝》，2015）

第12届大韩民国演艺艺术奖 韩流全能明星奖（2005）

SBS歌谣大战 本赏（2002）

Mnet舞曲歌手奖&新人歌手奖（1999）

第10届首尔歌谣大赏 新人奖（1999）

第10届韩国影评家奖 新人奖（《花瓣》，1996）

第17届青龙电影节 新人女演员奖（《花瓣》，1996）

第34届大钟奖电影节 新人奖&最佳女主角（《花瓣》，1996）