韩政府在IAEA大会上提出日本福岛核电站污水处理问题

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日本福岛核电站污水指的是2011年日本发生大地震后，因核电站放射性物质泄露而污染的冷却水。东日本大地震发生于2011年3月11日，震后福岛核电站遭海啸袭击，海水淹至核电站建筑的4至5米高处，反应堆出现异常，导致有辐射的蒸汽泄漏和氢气爆炸，放射线物质大量外泄。





核电站污水是冷却核电站内核燃料而注入的水，日本曾以海水代替冷却水进行核燃料冷却。截至今年7月底，日本使用的冷却水共超过115万吨，日本将污水储存于储罐内，并没有适当的处理方法。日本政府日前宣布，不得不把福岛核电站100多万吨污水排入大海。此前，日本的污水储存在数百个储罐内，储罐容量将在2022年前用完。日本目前提出的解决方案包括将处理过的污水直接倒入大海或将水排放到地壳深层。





绿色和平组织有关人士提出日本将污水直接排入大海问题，从而引起国际社会的关注。绿色和平组织的高级核专家肖恩•伯尼指出，日本拟将100万吨以上的高放射性污水排入太平洋，污水随着海流漂流到全球，邻近的韩国将蒙受巨大损失。





国际法为遏止各国将放射性污水排入大海拟定了各种方案。联合国海洋法公约要求各国防止、减轻和管控海洋污染措施。伦敦公约与议定书也规定了禁止污染物质投放大海的义务。国际原子能机构更是明文规定成员国在向大海排放放射性污水的时候，需向国际原子能机构提交报告。虽然国际原子能机构和国际法上均规定禁止污染大海，但却未能采取实际性措施和严格执行规定。以放射性物质污染来说，各国规定的标准不尽相同，韩国为4万贝克勒尔/升，日本为6万贝克勒尔/升，而福岛核电站的污水为12万贝克勒尔/升。各国规定不同，主张也有所不同，日本主张排放处理过的污水不会对环境造成任何影响。有鉴于此，韩国政府在国际原子能机构大会上提出日本福岛核电站污水处理问题，呼吁国际社会关注日本的相关举措。