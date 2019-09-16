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韩国出现第二例非洲猪瘟确诊病例，非洲猪瘟疫情开始在韩国国内扩散。





非洲猪瘟是猪的致命传染病，致死率高达100%，又名“猪的黑死病”。目前尚无疫苗和治疗药物，不能预防也不能治疗，唯一的预防办法是彻底进行防疫，遏止疫情传播和蔓延。非洲猪瘟不通过空气传播，也不传染人类。正如其名，非洲猪瘟始于非洲，上世纪60年代曾在西欧蔓延，90年代中期消失，此后在东欧地区传播，后来传至亚洲地区。去年夏天，中国辽宁省首次出现非洲猪瘟疫情，到今年为止，包括香港在内蔓延至中国全域，且扩散至蒙古、北韩和东南亚地区。





有分析认为，非洲猪瘟在亚洲地区扩散源自美中贸易摩擦。中国对美国采取贸易报复措施，全面停止美国猪肉进口，并从俄罗斯进口了24万吨猪肉，而当时俄罗斯已经出现非洲猪瘟疫情，乌克兰、罗马尼亚、波兰和匈牙利等东欧国家也出现了疫情。而韩国出现的非洲猪瘟疫情很可能来自北韩。与中国接壤的北韩今年5月底出现非洲猪瘟，韩国防疫当局此前认为，韩国与北韩没有贸易来往，野生动物南下的通路也被阻断，几乎没有传播到韩国的可能，但韩国坡州养猪场却出现了首例非洲猪瘟疫情。有分析认为，除北韩之外，疫情没有其他传入韩国的途径，最近台风袭击韩半岛，韩国坡州对面的北韩黄海道地区降下大雨，坡州与北韩仅一河相隔，被感染的猪或野猪很可能漂流到坡州地区。出现首例病例的坡州养猪场的4000头猪已被扑杀，而坡州养猪场和出现第二例病例的涟川养猪场的距离约为50公里，目前韩国防疫当局正竭尽全力遏止非洲猪瘟疫情传至韩国南部地区。