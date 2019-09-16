《漫话国乐》 枫叶半红 / 秋江 / 哼打令





韩国俗话说：“酱的味道决定食物的味道。”在这里，酱指大酱、辣椒酱、传统酱油等家家户户必不可缺的、韩国固有的传统调味品。这些调味品左右菜汤的味道，因此以前妇女们都会亲手制作这些调味品，并装在酱缸里保管。很多家庭的庭院里还有一片酱缸台，摆满了大缸小缸，储藏泡菜与调味品。酱缸台可以说蕴含着韩国妇女的心血，珍藏着韩国饮食的秘诀。





以前，看管酱缸是妇女的主要家务之一，甚至连酱缸台的位置都有讲究，实在是用心良苦。这是因为酱缸台的环境与储存条件对大酱等调味品的发酵、味道等起到重要的作用。酱缸台通常位于后院或大树下，酱缸必须向阳，但是如果天气太热或阳光太烈，酱缸里的调味品会容易变质，所以还需经常把酱缸移到阴凉处。





一个阳光明媚的日子，少女在后院打开酱缸时，头上的柿子叶突然飘落到地上……韩国近代纯粹诗派诗人金永郎在他的作品中描写了这段情景：

“哎呦，红叶要凋零，

酱台里飘落鲜红的柿子叶，

妹妹讶然抬头凝视着，

哎呦，红叶要凋零……”

妹妹眼见鲜红的柿子叶飘落，发现时令不知不觉已进入深秋，十分吃惊，妹妹又抬头看了看柿子树，再次被染红的柿子树所惊叹不已，而此时哥哥观察妹妹行动的视线也令人深感温馨。





女唱时调《枫叶半红》也描写了红叶时节的美好。

“枫叶半红，

溪水清清。

急流处撒网，

卧于岩石下，

天下游手好闲者好似唯独吾一人。”

{音乐1： 女唱时调《枫叶半红》 / 金英基}





自古以来，有无数歌颂季节的音乐流传下来。其中，也有各季节具有代表性的歌曲，每逢季节到来一定要听，才能深切地感受到季节的到来。如秋季必听的国乐有诗唱《关山戎马》。诗唱，指在汉诗中加曲调的歌，唱法讲究风格。《关山戎马》歌词取自朝鲜王朝时代著名文人申光洙的七言绝句诗，这是以唐代诗人杜甫的《登岳阳楼》为题材创作的汉诗《登岳阳楼，叹关山戎马》。

“秋江寂寞鱼龙冷，

人在西风仲宣楼。

梅花万国听暮笛，

桃竹残年随白鸥。”





清雅的旋律给歌曲增添了晚秋冷清孤寂的氛围。其实这首诗是申光洙在科举获得第二名的作品，从此成为诗唱的歌词广为流传。相传，西道地区的妓女们非常喜爱唱这首歌。

{音乐2：《秋江》 / 崔允瑛}





与书生等贵族喜欢的正歌相比，杂歌是民间老百姓喜欢的音乐之一，尤其专业戏子演唱的歌儿被称之为“杂歌”。南道杂歌指在全罗道地区流传下来的音乐，最具代表性的杂歌有《六字拍》、《哼打令》等。





说到《哼打令》，人们仅看歌名会很容易误解这是一首欢快的民谣，可是恰恰相反，歌词与曲调都哀婉凄美。据说在复歌部分有个感叹词“哼”，所以取名为《哼打令》。不过在实际唱歌的时候，“哼”的发音发成“嘿”。





《哼打令》有个特点，按照表演艺人的不同，歌词也不同。金秀妍名唱献唱的《哼打令》的歌词开头是这样的：

“在窗外种了菊花，

在菊花下酿了酒。

当酒熟了，

菊花开了，

好友来了，

月亮也升起。

孩儿啊，

弹奏玄琴吧，

让咱们彻夜玩乐吧。”

秋高气爽的秋季到来，在此祝愿大家像这首民谣的歌词一样，在美酒的陪伴下，与好友享受风流，度过美好时光。

{音乐3：南道杂歌《哼打令》/金秀妍等人}