《平壤共同宣言》迎来一周年

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今年9月19日是南北韩签署《平壤共同宣言》一周年。





去年9月19日，南北韩首脑在平壤举行会晤，并宣布将力求实现韩半岛完全无核化和终止南北韩敌对关系。





但是今年，南北韩关系趋冷，对话与交流全面中断。可喜的是，最近美北无核化协商有望重启，这或将成为恢复南北韩关系的重大转折点。





《平壤共同宣言》并非单纯地含有充满希望的内容，而是含有实质性合作事项的共同宣言。诸如，南北韩签署《9.19军事协议》并商定尽快成立南北韩军事共同委员会等关于缓和韩半岛军事紧张的内容。





此外，还就开展南北韩铁、公路对接及现代化改造项目、重启开城工业园区和金刚山旅游项目以及举行南北韩离散家属团聚活动等南北韩交流事宜达成一致。





更重要的是，南北韩首脑通过《平壤共同宣言》缓和韩半岛紧张局势，并决定将韩半岛非军事区打造成和平地带等，为南北韩和平共存营造了良好环境。





去年9月18日和19日，韩国总统文在寅和北韩国务委员会委员长金正恩举行首脑会谈后宣布，南北韩消除了能在韩半岛上引发战争的一切危险因素。但是双方在5个领域达成的协议事项，大都未能付诸实行。





《平壤共同宣言》后，南北韩在一个月内，也就是在10月举行高级别会谈，就双方在铁路、公路、山林、保健医疗、体育等领域开展合作和讨论离散家属问题等，为履行《平壤共同宣言》的协议事项敲定日期。





之后，南北韩举行部分项目的小组会谈和铁、公路对接及现代化改造项目开工仪式。去年12月还举行了体育合作小组会谈。但是今年以来，南北韩对话全面中断，交流合作项目也未能取得进展。





南北韩史上首次在双方首脑见证下签署的《9.19军事协议》，将成为以陆、海、江、空的军事分界线为中心，缓和韩半岛军事紧张的重要依据。





但是南北韩铁、公路对接及现代化改造项目在去年底举行开工仪式后，迄今未能取得进展，共同挖掘遗骸和离散家属视频会面等人道主义交流也是如此。





美北无核化协商陷入僵局后，南北韩关系受其负面影响，双边对话与交流合作处于全面中断状态。





河内美北首脑会谈破裂成为南北韩关系趋冷的主要原因。北韩试图让美国撤回驻韩美军，并在其主导下构建韩半岛和平机制，但未能如愿以偿，且丧失了改善南北韩关系的动力。





此外，有分析指出，北韩国务委员会委员长金正恩尚未能巩固其政权。在此情况下，如果向韩国敞开门户，反而会使其政权产生动摇。因此，北韩在加强内部管束的同时，断绝南北韩关系，并发射短程导弹加剧韩半岛军事紧张局势，以在重启的美北无核化协商中占据有利位置。





今年2月举行的河内美北首脑会谈破裂后，北韩拒绝与韩国对话，并致力于开发常规武器。





今年以来，北韩已发射10次短程发射体，但是美国总统特朗普表示不在意北韩发射“小武器”，并敦促北韩回到无核化协商桌前。对此，北韩最近作出了正面回应。





北韩可能认为，为解决对自身有利的韩半岛问题，必须与美国改善关系。在北韩的立场上，韩美同盟和驻韩美军是阻碍其发展的主要因素。因此，北韩的终极目标是让美国撤回驻韩美军。





但是在目前的情况下，北韩首先要缓和美国与国际社会对其采取的经济制裁，并为此改善与美国的关系。由此看来，北韩将重点放在改善美北关系上，然后视情况改善南北韩关系。





河内美北首脑会谈破裂后，北韩以韩美举行联合军演为由，厉声抨击韩国政府，但是对重启美北无核化协商留下了余地。





最近，北韩提议与美国举行对话，提高了重启美北无核化工作协商的可能性。因此，韩国总统文在寅将再次扮演美北对话的促进者角色。





文在寅总统将于下周访问纽约出席联合国大会，并与美国总统特朗普举行双边首脑会谈等，为促进美北无核化对话迈出新步伐。





文在寅总统认为，美北关系得到改善后才能发展南北韩关系。因此，文在寅政府将在美北关系出现改善迹象且重启美北无核化工作协商后，将积极改善南北韩关系。





在即将举行的韩美首脑会谈中，文在寅总统将强调改善美北关系的必要性，且韩国政府将为韩半岛和平稳定作出最大努力。





如果美北无核化工作协商取得实质性进展，韩半岛紧张局势将得到缓和，这将为恢复南北韩关系起到积极作用。





在《平壤共同宣言》迎来一周年之际，南北韩关系因美北无核化协商陷入僵局而面临重大挑战。因此，在美北无核化对话导出实质性成果的过程中，文在寅总统将扮演多大角色，引起国际社会密切关注。