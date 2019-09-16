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最近在北韩的电视节目里有个经常可以听到的单词。那就是日行万里的“万里马”。





在北韩，“万里马”的正式名称为“万里马速度创造运动”。这是北韩国务委员会委员长金正恩将北韩最具代表性的速度战“千里马运动”扩大升级的民众动员运动。那么，北韩强调速度战的原因何在呢？





“千里马运动”是1956年12月时任北韩劳动党中央委员会委员长、已故北韩国家主席金日成在劳动党中央委员会全体会议上提议开展的运动。





当时，金日成委员长提出“以跨上千里马的气势奔驰”这一口号，并积极开展“千里马运动”。





1953年7月27日签署《停战协定》后，北韩开始进行战后重建工作，并致力于创造经济成果和完善社会主义制度。因此，“千里马运动”可说是为完成上述课题而开展的民众动员运动。





“千里马”是传说中日行千里的马。因此，时任北韩劳动党中央委员会委员长金日成于1956年提议“以跨上千里马的气势”开展“千里马运动”。





当时，前苏联削减对北韩援助，北韩必须以自身力量克服资金不足、物资短缺、技术匮乏等突破当前难关，并为展开战后重建工作而动员全国人民积极开展名为“千里马运动”的速度战，以在短时间内取得最佳成果。





通过“千里马运动”取得预期成果，并达成内部团结的目标后，北韩陆续发起“70天战斗”、“100天战斗”、“150天战斗”、“200天战斗”等速度战，且速度战迄今仍在持续进行之中。





此外，在2016年举行的劳动党第7次全国代表大会上，北韩国务委员会委员长金正恩宣布开启“万里马时代”后，“万里马”成为北韩新速度战的口号。





“万里马运动”和“千里马运动”大致相同。但是“万里马运动”以展现“金正恩时代主体气象”为目标。最重要的是，在联合国安理会对北韩制裁局面下，北韩必须致力于创造经济成果，并在此基础上加强内部团结，维护体制稳定。因此，在克服危机的过程中，北韩通过动员全国人民的“万里马运动”这一速度战，要在短时间内促进经济发展。





不同的是，“万里马”的速度比“千里马”更快，北韩民众必须在更短时间内完成劳动党赋予的任务。千里马日行千里，万里马日行万里。因此，金正恩政权要求民众以跨上万里马的气势更快地奔驰。





北韩国务委员会委员长金正恩于2012年执政后，2013年强调经济建设与核武力建设并进路线，2016年提出国家经济发展5年规划，2018年宣布将集中全力建设经济强国，并要求全国人民比金日成时代的增产运动“千里马运动”快10倍的速度促进经济发展。





北韩国务委员会委员长金正恩宣布开启“万里马时代”后，北韩的全行业、全领域开展高强度的速度战，制铁所和水泥厂的工人也喊出“万里马”速度口号。





鸵鸟农场的自动喂食器、电子货币卡、商店的电子结账收银柜台以及用于农业、制造业和民众日常生活中的现代化设备都是“万里马速度战”的产物。





此外，北韩将金正恩时代的象征“黎明大街”称为“万里马时代”值得骄傲的创造物。





黎明大街于2016年由金正恩提议兴建，同年4月3日破土动工，一年后的2017年4月13日邀请外媒记者举行竣工仪式。





黎明大街位于平壤直辖市东北部，是指锦绣山太阳宫至牡丹峰区域的永生塔，东西长约3公里的来回8车道大街。





在2015年竣工的“未来科学家大街”上建有50层公寓楼，但是在黎明大街上建造70层公寓楼以及公共建筑物和市民们居住生活的公寓区。总之，黎明大街是在最短的时间以最快的速度建成的。





黎明大街的占地面积为90万平方米，包括70层高的商住楼在内，数十幢高层公寓楼和学校、幼儿园等公共建筑物都是以短短一年的时间建成的。





韩国土地住宅研究院称，北韩为建设黎明大街在短短一年的时间里共动员800万人次，一天3万多人无休日地24小时分两班倒。





北韩以一年的时间建成黎明大街后，北韩当局自称“实现了奇迹般的创造”。但是日夜不停的“万里马速度战”让北韩居民感到疲惫不堪。





首先被动员的是“速度战青年突击队”队员。“速度战青年突击队”是建设公路、工厂、企业所和公寓楼等的“青年同盟”下属组织。此外，军人、大学生和一般居民也视情况被强制动员。





近几年来，北韩因遭受国际社会严厉制裁而强调自力更生。因此，北韩居民为谋求生计而辛勤工作。问题是，北韩当局除了动员劳力以外，还通过征税弥补资金短缺。这让北韩居民感到疲惫和不满。





如此这般，通过强制动员和扩大征税进行的“速度战”让北韩居民深感痛苦。





北韩的年轻人在相当于韩国高等学校的“高等中学校”毕业后都想进入大学继续深造，但是未能进入大学的年轻人大都当兵入伍，如果连军队都进不了，就会被编入“速度战青年突击队”。





“速度战青年突击队”队员因为年轻且出身成分不好，都会被动员到建设现场去干劳力活儿。





“速度战青年突击队”平时维持在7万至10万人水平，但是大兴土木时增加到20万至30万人水平。





此外，北韩为弥补材料、装备短缺而动员群众并强征必要物品而使人民的生活变得更加困难。





特别值得一提的是，执着于短期内取得最大成果的“速度战”因盲目地赶工而衍生出不少副作用。





举例来说，在冬天建造建筑物时，每层楼都要养护一段时间。不然，天气回暖后，混凝土等建筑材料容易脆裂，这有可能导致建筑物坍塌。





事实上，2014年发生的坪村区域公寓楼坍塌事件造成重大人命伤亡。因此，北韩国务委员会委员长金正恩指示建设工程负责人召集全体居民，在他们面前郑重道歉。





北韩的“速度战”以同时保证品质和数量为原则，但是却无法保证品质水平。





“万里马运动”要以比“千里马运动”快10倍的速度促进经济建设。因此，大大小小的事故层出不穷，最近在黄海南道松禾郡农村地区新建的住宅楼坍塌而造成多人受伤。





尽管如此，北韩为应对国际社会的严厉制裁而督促民众站在“万里马速度战”的前列。





目前，北韩为加强内部团结、实现自力更生，做着多方面的努力。但是强求民众牺牲的速度战将随其速度的增大，更会加重北韩居民的痛苦。