特朗普任命奥布莱恩为新任国家安全事务助理

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新任美国总统国家安全事务助理罗伯特•奥布莱恩是一位协商和国际仲裁的专家，也是一位主张“通过力量实现和平”的人物。他曾与美国国务卿蓬佩奥共事，获得蓬佩奥的积极支持。现在由他担任总统国家安全事务助理，在今后决定政策的过程中，蓬佩奥的影响力将会进一步加大。





奥布莱恩曾任职美国国务院负责人质事务的总统特使。他毕业于加州大学伯克利分校，曾在洛杉矶成立律师事务所，在国际仲裁方面拥有丰富的经验。据美国媒体报道，他是一位协商专家，曾多次对中东和阿富汗的人质问题进行外交交涉。在布什政府时期，奥布莱恩曾任美国常驻联合国代表。在奥巴马政府时期，为了阿富汗的司法改革，他曾担任美国国务院民官伙伴联合会主席。尤其引人注目的是，他是《当美国沉睡》（While America Slept）一书的作者，这本书汇集了关于美国国家安全和外交政策的文章，他在书中正面指责奥巴马政府外交政策的柔弱，警告俄罗斯和中国等强大国家的危险性。他在书中还对《伊朗核协议》提出指责，认为《伊朗核协议》有如过去受希特勒欺骗的《慕尼黑协定》。他主张“通过力量实现和平”，认为强大的美国信任同盟国，才能成为敌人不敢冒犯的国家。





奥布莱恩担任总统国家安全事务助理后，美国的外交和安全政策将归由“蓬佩奥一人领导”。传闻美国国务院对北韩特别代表比根将被任命为副国务卿，比根担任副国务卿后，蓬佩奥的地位将更加巩固。在美北进行接触的过程中，北韩始终成为蓬佩奥的指责对象，今后美国将会进一步加大对北韩施压，迫使北韩实现无核化。