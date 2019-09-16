导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：门敢红(门惠丰武术院院长)





对韩国人来说，跆拳道是令他们骄傲的传统武功。而对于中国人来说，武术是传统武功的象征。殊不知在韩国也有着很多中国武术的追崇者，时逢中国少林寺代表团来访韩国，本期节目我们有请在韩国传播中华武术的闻敢红武术院院长，为我们介绍一下韩国人的武术情结。









南：门教练，您好！

门：听众朋友们，大家好！我是门敢红，是一名武术专业工作者，出生在一个武术家庭，所以只会武术。父亲从小在北京从师学习中国传统武术，后来在北京体育学院任教，母亲也跟父亲一样，一生都在献身于弘扬和发展中国武术。

南：能给我们大致介绍一下你最近都在忙什么吗？

门：最近连续举办了两个国际赛事，前几天还在首尔市厅广场做了表演，都是为了对武术和太极拳的宣传。马上我们门惠丰武术院的第一家线下店就要开课了。

南：据说，近来少林寺代表团来访韩国，能给我们介绍一下情况吗？

门：应门惠丰武术院的邀请，少林寺武术馆来到韩国的济州岛进行传统武术表演，而且我们还在那里举办了一场别开生面的国际武术比赛。济州岛的盛会十分感人，尤其是来自中国的无数人，其中还有一些少年儿童，他们不怕吃苦任劳任怨的样子，真是让人又心疼又可爱。中国代表团的表演一结束，全场响起了热烈的掌声和感叹声，令人十分感动。









南：韩国人对少林寺其实都很熟悉，而且很多人都对少林寺的武林高手们很崇拜，甚至还有一些电视娱乐节目，专门让韩国的当红艺人们去少林寺接受武术训练，让韩国大众了解少林寺和中国的功夫。请您给我们介绍一下韩国人的“功夫”情结和少林情结好吗？

门：韩国中年人都是从上世纪八十年代香港电影和中国的武打电影当中了解中国武术和少林寺的。在韩国也有不少武术的追崇者，很多人都在中国学习了武术之后回到韩国开办武术馆，培养下一代。特别是太极拳，随着都市人口越来越重视健康，在韩国的市场越来越大，需求越来越多了。

南：为了传播中华武术，你们近期还有什么计划吗？

门：首先十月初我去日本教学，发挥了首尔中国文化院的平台优势，在日本弘扬中华武术。另外，我们一些爱武人士正在策划并推动武术的产业化，跟企业和健身房等店铺联手，将武术扩散到地球的每个角落，让人们在公司里或者在身边的健身房里就能习得中华武术，健身健心。（图片来自嘉宾）