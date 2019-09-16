韩国正式将日本移出出口“白名单”

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韩国从18日零时起正式实施《战略物资进出口告示》修订案，将日本移出出口“白名单”。这是继韩国针对日本限制半导体、显示面板材料对韩出口问题向世界贸易组织起诉后采取的又一项应对措施。





《战略物资进出口告示》修订案将原先的“白名单”即A类地区分为A1和A2两类，日本此次被列入A2类，将接受相当于非“白名单”国家水平的管制。产业通商资源部指出，战略物资出口管制制度的运行应符合国际出口管制体系的基本原则，但同时也表示，此次修订旨在加强出口管理，对于运行有悖于国际出口管制体系基本原则的制度、难以进行国际合作的国家加以另行分类。这意味着日本是难以进行国际合作的国家。产业部于8月12日公布了《战略物资进出口告示》修订案，并于8月14日至9月3日听取社会各界意见。结果显示，赞成意见达到了91%。在经过法制处研讨、法规审查等程序后，修订案于18日正式实施。根据修订案，原本属于A类地区的29个国家中，有28个被列入A1类，继续享受“白名单”待遇。日本被列入A2类，原则上将接受对非“白名单”国家即B类地区的相应管制。这意味着在申请单项出口许可时需要提交的资料将增多，审批时间也将从原本的5天以内延长到15天以内。但是对于CP企业即自律遵守贸易交易法人则有所例外。对AAA级企业的审批时间为5天以内，AA级企业为10天以内。使用者总括许可、产品种类总括许可的审批时间也将从5天以内延长为15天以内，有效期则从3年缩短至2年。AAA级企业则继续适用3年的有效期。此外，对于A2类国家，即使并非战略物资，只要是有可能被调为军用的产品，或也将成为适用全面管制制度的对象。





日本于7月4日就半导体材料3种产品对韩国实行出口限制后，又在上月28日将韩国移出了出口“白名单”。此次韩国将日本移出“白名单”是继向世贸组织起诉后，韩国政府采取的第二次应对措施。产业部表示，韩国的告示修订主要考虑是否能够进行国际合作，依据国内法和《国际法》的正常程序进行。产业部还强调，修订的目的和意图从根本上与出于政治目的利用出口管制制度的日本不同。 政府认为，这次措施采取的背景和原因从本质上与日本不同，因此不存在程序上的问题，也不会对世贸组织起诉造成影响。但是有不同意见担忧，这种以牙还牙式的应对很难获得国际社会的支持，反而有可能遭到日本的攻击。