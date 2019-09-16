韩国爆发非洲猪瘟疫情

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京畿道坡州市和涟川郡先后在两天时间内出现两起确诊疫情，韩国社会对非洲猪瘟可能扩散的忧虑日渐扩大。政府18日表示，为了在初期阻止非洲猪瘟疫情的扩散，将采取比现有的紧急行动程序更为严格的措施，对出现疫情农户的周边地区进行预防性的扑杀。





农林畜产食品部食品产业政策室长朴秉洪18日在记者会上宣布，农食品部经过家畜防疫审议会议，决定在涟川郡对出现疫情农户周围3公里以内的所有生猪进行扑杀。现行非洲猪瘟紧急行动程序规定的扑杀范围为500米以内，该决定大幅扩大了这一范围。朴秉洪对此表示，防疫工作仍将以程序为主实施，但将对疫情发生地区坡州、涟川以及附近的抱川市、东豆川市、金浦市和铁原郡6个市郡进行特别强化。这6个市郡已被指定为非洲猪瘟重点管理地区，共有442家养猪户，生猪存栏量为71万余头。农食品部还将这些地区的生猪运出禁令时间从原本的一周延长到三周，禁令期间，除疾病治疗等目的外，禁止人员进出京畿和江原地区的猪舍。





非洲猪瘟主要发生在非洲地区，一旦感染病毒，致死率可达100%，目前尚无疫苗和治疗药物。非洲猪瘟的病毒仅在家猪、野猪等猪科动物之间感染，对人体无影响。病毒可通过受感染猪的分泌物等直接传播，潜伏期为4-19天，受感染猪会出现食欲不振、无法站立、呕吐、皮肤出血等症状，一般在10天内死亡。此次疫情首先在乌克兰、罗马尼亚、波兰、匈牙利等东欧国家和俄罗斯扩散，去年蔓延至中国后，正逐步扩大到蒙古、北韩和东南亚地区。中国目前已扑杀逾1亿头生猪，受此影响，猪肉价格上涨了约50%。北韩于今年5月30日出现疫情，尽管韩国随即加强了防疫工作，但仍于本月17日出现首起疫情，18日在涟川确诊第二起疫情。由于两地均位于南北边境地区，病毒通过北韩受感染的野猪、野猪尸体或者其他漂浮物传入的可能性较大。





疫情出现后，韩国政府迅速展开防疫工作，实行生猪运出禁令、移动禁令等，并控制养猪场的人员进出和实施扑杀、消毒等工作。政府还表示，受感染的猪肉并未在市场上流通，且由于病毒并不传染人体，即使是问题猪肉，只要是经过高温烹制后食用，不会造成任何影响。尽管如此，消费者的不安情绪仍在扩散，猪肉拍卖价格大幅上涨，餐厅客流量减少。目前，韩国共有6000余家养猪户，生猪存栏量为1200万头。若初期防疫工作失败，这些农户将面临极大的风险，事态甚至有可能像中国一样失控。出于强烈的担忧，政府采取了较现有程序更为严格、迅速的防疫措施。