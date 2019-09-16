《平壤共同宣言》签署一周年

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19日，《平壤共同宣言》迎来了签署一周年的日子。该宣言包含了南北首脑为打开南北关系新局面而达成的协议。宣言签署后，南北韩为履行协议采取了部分行动，如举行单项领域小组会议、铁路公路连接及现代化工程奠基仪式等，但是美北河内会谈破裂后，南北韩关系实际上也陷入了全面中断的状态。





去年9月18日至19日访问平壤的文在寅总统与北韩国务委员长金正恩举行了首脑会谈，《平壤共同宣言》正是这次会谈的成果。宣言包含了旨在打开南北关系新局面的多项措施，包括消除韩半岛实质性的战争威胁、制订具体的经济合作措施、展开人道主义和社会文化领域的合作、金正恩委员长回访首尔等。





去年初，北韩参加平昌冬奥会使韩半岛局势迎来了转机，在经历了紧张、急剧的变化后收获了《平壤共同宣言》这一历史性成果。在平昌冬奥会制造的对话氛围中，第一次南北韩首脑会谈于4月27日在板门店举行，5月26日第二次南北韩首脑会谈仍然在板门店召开，并挽回了面临落空危机的美北首脑会谈。经历了这一系列过程后，韩半岛局势迎来了戏剧性的变化，在这种情况下签署的《平壤宣言》得以包括划时代性的南北关系改善措施。《平壤宣言》签署约一个月后，去年10月，南北韩召开了高级别会谈，制订了各领域的履行计划。双方就铁路及公路合作、山林合作、保健医疗合作、2020年共同参加东京奥运会等体育合作、解决离散家属问题的日程达成了协议。此后双方就其中部分问题召开了小组会议，并举行了铁路公路连接及现代化工程奠基仪式。





进展最快、最为顺利的是军事领域的协议。《9.19军事协议》包括了多项缓和韩半岛紧张局势的实质性措施，如停止地面、海上和空中的相互敌对行为，实现板门店共同警备区的非武装化，试点撤销非军事区的监视哨所等。根据协议，双方完成了共同警备区内哨所的武装兵力撤离，从去年11月1日起全面停止相互敌对行为，并完成了试点撤销非军事区哨所等现场检查。





然而，南北韩之间的正式会谈自去年12月14日体育小组会议后戛然而止。今年2月在河内举行的美北首脑会谈破裂后，南北关系实际上也随之陷入了中断状态，金刚山离散家属会面场所修复、视频会面等红十字会谈也未能启动。





《平壤宣言》作为一个历史性宣言，包含了南北韩首脑从根本上缓和韩半岛紧张局势、追求和平的意愿。但初期各方对该宣言的期待逐渐消失，南北又重新陷入了漫长而令人疲倦的对峙局面，按照目前的状况，很难期待宣言能继续得到履行。尤其是进入今年以来，北韩无视南北对话与合作，执着于和美国直接谈判，并数次发射短程导弹、火箭炮等，不断提升针对韩国的军事威胁水平。但不久前北韩以外务省副相崔善姬的名义提议于9月下旬启动美北工作协商后，氛围发生了改变。随着美北重启对话的可能性上升，联合国大会期间韩美首脑会谈中文在寅总统的“推进者”角色也再次受到关注。