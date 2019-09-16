韩美首脑23日在纽约举行会谈 讨论北韩无核化合作方案

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文在寅总统与美国总统特朗普将于当地时间23日在美国纽约举行首脑会谈，此次会谈的核心议题是北韩核问题，文在寅会否再次为美北对话发挥促进者作用，引人关注。此外，另一个很重要的会谈议题是加强韩美同盟及合作关系。韩国决定终止《韩日军事情报保护协定》和韩美防卫费分担额问题也是双方高度关注的焦点。





最受关注的当然是美北对话。北韩要求美国拿出“新算法”，并提议于9月下旬对话，而美国对北韩的上述提议持积极态度。但美国的“大交易”式一揽子妥协方案和北韩的分阶段解决方案之间存在差距，双方尚未能找到突破口，且新任国家安全事务助理罗伯特•奥布莱恩在北韩问题上也是“鹰派”，此前他提倡“通过力量实现和平”，且曾在博尔顿担任常驻联合国代表时期，与博尔顿一起工作过。基于种种背景，罗伯特•奥布莱恩可能会继续制裁北韩，以对北韩施压，这意味着美国恐难拿出北韩可以接受的“新算法”。在此背景下，韩美将举行首脑会谈，届时文在寅总统的促进者作用将再次受到关注。





韩国青瓦台表示，韩美首脑将在此次会谈中讨论旨在实现韩半岛完全无核化和永久和平的合作方案。这被解释为韩方希望积极促进美北对话和第三次美北首脑会谈，文在寅将为缩小美北意见分歧提出何等方案，引人关注。