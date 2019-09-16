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花蛤是我们常见的一种海鲜，生长周期短，比较适合养殖。花蛤肉质鲜嫩，营养全面，有“天下第一鲜”之称。不过吃的时候也是要清洗干净，才能避免吃的时候花蛤碜牙的尴尬。那么应该如何让花蛤快速吐沙，并且能够干净彻底呢？

1、用咸温水泡，让花蛤自动吐沙。准备40度左右的温水，加一些食用盐，让温水感觉有些咸度，然后将花蛤浸泡咸温水中。在盐水里泡的时候，还可以往里面放入一个铁勺，花蛤闻到铁的气味，就会自动的吐沙子，很快就吐干净了。

类似的方法，香油也是可以的。香油覆盖在水的表面，可以让花蛤快速吐沙。加入香油之后，在盐水里的花蛤吐沙更快，一般来说，静放三四个小时就可以把沙子吐干净。但有专家提醒，油的量不宜过多，尤其是夏天，可能会加快花蛤的死亡。

另外，也可以在买时向小贩要一些海水，带回家给花蛤吐沙。在海水的环境里，花蛤的壳更容易张开，吐沙也更快。

2、用盆来回摇晃。大家可以找个大点的盆或者盒子，把花蛤放进去，倒入少许水，没过即可，然后用手不停的来回摇晃容器，力度适中，不要过大，不然花蛤的壳子就会碎了。摇两分钟后，花蛤晕了，会吐出不少泥沙，之后就会看见里面的水变浑浊，清洗一下，重复以上动作差不多3次，最后一次清洗干净，花蛤就会完全把沙吐出，干净又快捷。

3、直接放锅里蒸。可以把买回来的花蛤洗干净后，直接放到锅里蒸，等到花蛤把“门”打开了再捞出来洗一遍，简单粗暴，有点先斩后奏的意思。洗完之后再次回锅重造，加入调味料炒制，几分钟就做好了一道美味。这种方法做出来的花蛤鲜嫩多汁，保住了花蛤原有的水分和营养，各位不妨试试。而且我们也给大家一个小tip， 等煮花蛤的水凉了以后，可以用来洗花蛤，用煮花蛤水洗过的花蛤不会流失鲜味。

4、焯水。可以对花蛤焯水，焯水目的就是让它把里面的沙吐得更干净，并且缩短了烹饪的时间。水呢，记得要是温水。





（文中窍门来自周璟听友）