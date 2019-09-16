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糖尿病是韩国常见的慢性病之一，也是影响人的重要疾病。根据韩国糖尿病学会发布的报告显示，韩国的糖尿病患者呈现快速增长趋势。在韩国，空腹血糖值在126毫克/分升以上时被诊断为糖尿病。以2016年为基准，30岁以上成年人，每7人中1人罹患糖尿病，韩国的糖尿病患者人数约为500万人，糖尿病患者中，50%患有并发症。特别是糖尿病患者年轻化趋势日益明显，以前韩国人认为糖尿病是中老年人的疾病，可是随着饮食生活西化等环境的变化，这20年来，30岁年龄段的糖尿病患者增加了10倍以上。甚至儿童、青少年糖尿病患者的年增长率也高达5.6%。





最近首尔大学医院的调查报告显示，韩国人比西方人更容易罹患糖尿病。据调查，韩国人的平均胰腺长度比西方人短12%，胰腺脂肪含量比西方人多出23%，胰岛素分泌功能却比西方人低36%。由于胰腺体积小，更容易积累油脂，导致胰岛素分泌功能下降。一项研究报告还指出，韩国人以大米为主食，因碳水化合物摄取量高，所以罹患糖尿病的几率也随之增加。





糖尿病是因体内的血糖无法得到控制而造成的。当人们吃东西时，人体会把碳水化合物转化为葡萄糖，这时胰腺中产生的胰岛素指挥体内的细胞吸收葡萄糖并把它转化为能量。但是，如果胰腺无法生产胰岛素或胰岛素无法正常工作，血糖就会在血液中聚集而造成糖尿病。糖尿病虽然很容易被诊断，但可怕的是，没有明显的症状或疼痛而突然发病，而且心脏病、中风、失明、痴呆症、肾衰竭、癌症、截肢等并发症发病率很高，治愈率低，严重影响患者的生活质量。





糖尿病虽然与遗传、环境因素息息相关，但可以通过良好的饮食习惯与规律性的运动使血糖保持在正常水平。在服药的同时，远离白面包、面食、高脂肪食物与加工甜品，并通过运动与营养均衡，保持健康的体重，这有助于预防糖尿病与并发症的产生。