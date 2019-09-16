Kassy感性新歌《秋日夜晚离开的你》再成榜单热门

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“逆袭歌手”Kassy日前发行第二张EP《Rewind》回归，主打歌《秋日夜晚离开的你》一经发表无需“逆袭”便成为热门歌曲。

《Rewind》是Kassy继去年1月发行《想得到爱》之后，时隔1年8个月之久发行的全新作品，Kassy本人也参与了专辑收录歌曲的词曲创作。

主打歌《秋日夜晚离开的你》将分手的痛苦比喻为秋季，也是整张专辑中最有深度的一首作品。Kassy充满哀切感的声线，也让歌曲的悲伤情感得以升华。

除了主打歌外，新专辑还收录了充满梦幻氛围的悲伤情歌《我们的爱情落幕的这一夜》，描述爱情温暖的《结束疲惫一天的你和我》，讲述甜蜜爱情故事、让人心情悸动的情歌《这是如梦般的事啊》等，用音乐将爱情中的种种情感悉数表达。

外界评价Kassy的歌词如诗般优美，Kassy则表示：“并非是刻意写成，而是尽量贴近现实生活中的语气和表现方法。也许正是这一点，让大家有了共鸣，才会觉得优美吧。”

Kassy表示，新专辑所有的歌曲串联起来，其实就是在回顾爱情的整个过程。所以，如果按照相反顺序再听专辑，就会有不一样的体验，会感受到从心动到热恋再到分手的情感变化。